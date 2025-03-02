В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Американской киноакадемии. Впервые в истории латвийского кинематографа лента из нашей страны была удостоена премии "Оскар": лучшим анимационным фильмом года назван "Поток" (Straume) Гинтса Зилбалодиса.
Награду команде "Потока" вручили актер Эндрю Гарфилд и актриса Голди Хоун.
Режиссер фильма Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, родителей, а также своих собак и кошек. "Это первый раз, когда Латвия номинируется на "Оскар", поэтому для нас это очень много значит", — сказал режиссер, выразив надежду, что победа на "Оскаре" откроет двери для независимых аниматоров. "Мы все в одной лодке, поэтому должны преодолевать наши различия".
Итоги премии
Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин
Лучший анимационный фильм - "Поток"
Лучшие костюмы - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший оригинальный сценарий - "Анора"
Лучший адаптированный сценарий - "Конклав"
Лучший грим и прически - "Субстанция"
Лучший монтаж - "Анора"
Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана
Лучший документальный фильм - No Other Land
Лучший документальный короткометражный фильм - "Единственная девушка в оркестре"
Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучшая оригинальная песня - El Mal из "Эмилии Перес"
Лучший звук - "Дюна: Часть вторая"
Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая"
Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот"
Лучший оригинальный саундтрек - "Бруталист"
Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди ("Бруталист")
Лучшая женская роль - Майки Мэдисон ("Анора")
Лучший фильм - "Анора"
Полный список победителей опубликован на странице киноакадемии.