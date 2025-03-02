Получит ли Латвия свой первый "Оскар"? Текстовая трансляции Delfi с главной премии киноиндустрии

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии Американской киноакадемии. В этом году вручение "Оскаров" с нетерпением и тревогой очень ждут Латвии - в список номинантов впервые попала работа нашего режиссера Гинтса Зилбалодиса, мультфильм "Поток" (Straume, Flow). Причем лента представлена сразу в двух номинациях: "Лучший анимационный фильм" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Вручение премии Американской киноакадемии традиционно проходит в Лос-Анджелесе, начиная с 2001 года – в театре Dolby Theatre. Церемония начнется 2 марта в 16 часов по местному времени - в Латвии это будет уже 2 часа ночи 3 марта.

На церемонии лично присутствуют режиссер "Потока" Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажа и творческая команда фильма. Среди гостей также – министр культуры Латвии Агнесе Лаце и руководитель Национального киноцентра Дита Риетума.

Delfi будет вести текстовую трансляцию всей церемонии, начиная с красной дорожки, на которой первые гости появятся в половине второго ночи по латвийскому времени. Так что если вам не спится, присоединяйтесь.

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