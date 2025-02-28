"Поток" покажут в Китае – прокат пройдет в более чем в 5000 кинотеатров

Анимационный фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалоиса "Поток" (Straume, Flow) успешно прошел китайскую цензуру и с 28 февраля начнет демонстрироваться в более чем 5000 кинотеатров по всей стране. Об этом в интервью программе "Kāpēc" на Delfi TV рассказал продюсер фильма Матисс Кажа.

Однако пока рано делать прогнозы о том, как это повлияет на статистику просмотров. По словам Кажи, не исключено, что в Китае фильм соберет столько же зрителей, сколько во всех остальных странах вместе взятых.

Он также заявил, что показ фильма в Китае станет "новым неизвестным фактором, который может преподнести самые разные сюрпризы". И пояснил: "Такое происходит крайне редко – когда фильм проходит цензуру без каких-либо изменений. В данной картине не было внесено никаких правок для китайского проката. И да, ее покажут в более чем 5000 кинотеатрах в течение всего демонстрационного цикла в Китае, что является весьма внушительной цифрой".

Ранее сообщалось, что фильм "Поток" посмотрели 3,5 миллиона зрителей по всему миру. Отвечая на вопрос о том, каких показателей ожидают создатели фильма, Кажа признался: "В октябре наш оптимистичный прогноз составлял около 3 миллионов зрителей, но с Китаем все непредсказуемо – это абсолютная неизвестность. За один уик-энд там может быть столько же зрителей, сколько во всем мире до сих пор, а может быть и совсем немного. Никогда нельзя предугадать: если фильм хорошо пойдет в Китае, то цифры могут быть просто невероятными. Ведь страна огромная, и потенциальная аудитория тоже огромна. Вполне возможно, что число зрителей в Китае сравняется с мировыми показателями или даже превзойдет их. Но этого может и не случиться". Итоговые цифры по количеству зрителей в Китае станут известны в начале марта.

Также Кажа сообщил, что в ближайшее время "Поток" начнут показывать в Германии, где, по его мнению, фильм может собрать несколько сотен тысяч зрителей, а также в ряде азиатских стран.

Напомним, что "Поток" принес национальному кинематографу беспрецедентное признание – фильм номинирован на премию "Оскар" сразу в двух категориях - "Лучший международный фильм" и "Лучший анимационный фильм" - и стал лауреатом "Золотого глобуса". В общей сложности у ленты более 70 наград.

Посмотреть полное интервью и дискуссию о шансах на победу в "Оскаре" и потенциальное влияние "Потока" на индустрию анимации в Латвии можно по ссылке.

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