Мультфильм "Поток" получил престижную французскую кинопремию "Сезар"

Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" получил высшую кинопремию Франции - премию "Сезар".

В категории "Лучшая полнометражная анимация" "Поток" конкурировал с "Самым ценным из грузов" Мишеля Хазанавичуса и "Дикарями" Клода Барата.

22 февраля в Санта-Монике, Калифорния, на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards ("Приз независимого духа") получил приз как лучший международный фильм

Напомним, 23 января "Поток" номинировали на "Оскар" сразу в двух категориях: "Зарубежный анимационный художественный фильм" и "Зарубежный художественный фильм".

Вручение наград состоится в ночь на 3 марта.

"Поток" ("Straume") уже завоевал не менее 50 международных признаний, в том числе премию "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм и стал обладателем премии Европейской киноакадемии.

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