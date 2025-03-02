"Черти, кому отрезать язык?!" Художник Кристиан Бректе отреагировал на обвинения Нацобъединения очередным роликом

"Кто на других наговаривает, у того на языке какашка!" ("Kas uz citiem saka, tam uz mēles kaka".) Эпитетом к своему новому провокационному видеоролику Кристиан Бректе взялпоговорку, которой латышские родители отучают детей от обзывательств. Бректе отправился искать чертей, чтобы отрезать им языки и приготовить с лавровым листом... В пятницу стало известно, что на художника, ассоциированного профессора Латвийской академии художеств, по заявлению нескольких депутатов Нацобъединения, начато уголовное дело.

Художник и его адвокат называют уголовное дело политическим заказом и видят в этом угрозу свободе слова и искусства в Латвии. Именно на эту угрозу, так напоминающую цензуру советского времени, вполне однозначно намекает новое видео Кристиана.

Новое видео - "Кто на других наговаривает, у того на языке какашка!"

Отдел общественных отношений Госполиции подтвердил, что уголовное дело возбуждено из-за видео, опубликованного 17 ноября прошлого года в социальных сетях TikTok и Facebook. На кадрах Бректе стоит у памятника Матери Латвии в ансамбле Братского кладбища, держа в руках сырое сердце быка, которое по ходу ролика готовит.

Видео оценят по статье 229 Уголовного закона — "уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта", за что предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

В разговоре с порталом Satori Кристиан Бректе указал, что уголовное дело возбуждено по заявлению депутата Нацобъединения Илзе Индриксоне и еще нескольких парламентариев этой партии. Он считает, что обращение депутатов в полицию по поводу произведения искусства, которое им не нравится, дискредитирует сам институт законодательной власти.

"На мой взгляд, Илзе Индриксоне в современном демократическом обществе не следовало бы выступать против гарантированной Сатверсме свободы искусства, публично высказываясь о "желательном" содержании художественных произведений. Напротив, как политик и гарант общественных интересов, она должна защищать свободу искусства и укреплять соблюдение конституционных ценностей в культуре", — заявил Бректе.

Художник также подчеркивает, что возбуждение уголовного дела из-за произведения искусства свидетельствует об угрозе закрепленной в Сатверсме свободе слова и художественного самовыражения: "Искусство напрямую показывает, насколько свободно общество. Если вы не свободны в искусстве, значит, вы не свободны и в других сферах".

Адвокат Бректе Александр Березин отмечает, что в ходе ведомственной проверки художник подробно объяснил полиции свою концепцию и отрицал, что его целью было осквернение мемориала, но уголовное дело все равно было возбуждено. По мнению адвоката, такое развитие событий наводит на подозрение о политическом давлении на полицию. "Я считаю, что это политически мотивированное дело, так как в данном случае нет никаких действий, которые можно было бы назвать осквернением культурного памятника", — подчеркнул Березин.

Оба видео — новое с языком и от 17 ноября, ставшее причиной уголовного дела, входят в сериал "Готовь вместе с Кристианом Бректе".

Представитель художественной династии. Внук известного акварелиста, сын цветочного живописца, брат-близнец еще одной художницы. В 2011 году Кристиана включили в престижный каталог издательства Phaidon "Моложе Иисуса" - 500 молодых и самых многообещающих художников мира.

Бректе и раньше своими работами и перформансами вызывал бурные дискуссии. Например, в 2021 году крупный скандал разгорелся вокруг его росписи "Посвящение Джемме Скулме" на стене рижской 40-й средней школы. Вскоре после этого адвокат Виктория Яркина обратилась в полицию с просьбой проверить, не содержат ли работы Бректе элементы детской порнографии. Однако спустя полгода уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Главная тема его творчества — смерть, memento mori. "Моя бабушка говорила: "У гроба карманов нет", - объяснял Кристиан в интервью Delfi. - И она права — человеку при жизни надо больше вкладывать в свое культурное и духовное развитие. И как художник я могу показать больные точки, чтобы общество обратило внимание на проблему, которую надо решать. Но большинство людей живет так, как будто они бессмертны…"

Вдохновитель Бректе - испанский художник Франсиско Гойя: "Его гравюры с войной в Испании можно сравнить с тем, что сейчас происходит у нас рядом. Ничего не поменялось — люди остались столь же брутальны. Он рисовал портреты при дворе и изображал нечистую силу, ведьм… Он не служил ни левым, ни правым, а просто указывал, где проблема. Я по такому принципу и живу. Я не жгу машины на улицах — выражаюсь исключительно культурно".

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