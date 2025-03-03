"Оскар" как лучший фильм года получила "Анора"

На церемонии вручения призов Киноакадемии лучшим фильмом года была признана картина Шона Бейкера "Анора".

Фильм получил в общей сложности пять премий "Оскар", в том числе за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Шон Бейкер получил "Оскар" за лучшую режиссуру, а исполнительница главной роли Майки Мэдисон - за лучшую женскую роль. Среди номинантов впервые был российский актер (Юра Борисов), однако приз лучшему актеру второго плана в итоге получил Киран Калкин.

"Анора" - романтическая драма о молодой танцовщице стриптиза, которая влюбляется в сына русского олигарха. Они быстро женятся, но когда новость об этом доходит до родителей парня, те требуют аннулировать брак, и начинаются проблемы.

Ранее фильм получил множество наград (в том числе, "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале).

Лучшим актером был признан Эдриан Броуди (роль венгерского архитектора Ласло Тота в фильме "Бруталист"). Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Зои Салдана за роль в "Эмилии Перес". Фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" (Straume) победил в номинации "Лучший анимационный фильм", а бразильская картига "Я все еще здесь" стала лучшим фильмом на иностранном языке.

Портал Delfi вел текстовую трансляцию с церемонии вручения "Оскаров".

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