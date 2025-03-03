Президент: Латвия очень гордится победой "Потока". Это войдет в историю

Президент Латвии Эдгар Ринкевич тоже следил за церемонией вручения призов Киноакадемии. Около пяти часов утра он поздравил команду анимационного фильма "Поток" (Straume) с победой.

"Латвия сегодня очень гордится. "Поток" получил "Оскар" как лучший анимационный фильм. Это первый приз киноакадемии США для латвийской картины. Поздравляю Гинтса Зилбалодиса и всю его команду с феноменальным вкладом и с тем, что они вошли в историю!", - написал президент.

Latvia is so proud today. #Flow wins #Oscar for Best Animated Feature Film! This is the first Academy Award for 🇱🇻 film makers ever.



Congratulations to @gintszilbalodis and the entire team for this phenomenal achievement and making history! #AcademyAwards #Oscars2025



MEOW 🐈‍⬛ pic.twitter.com/LPgpBDIV3J — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2025

К поздравлениям присоединилась министр иностранных дел Байба Браже: "Большая радость, действительно заслуженно. Лучший анимационный фильм!", - поблагодарила она режиссера и его команду.

На церемонии вручения "Оскара" присутствовала министр культуры Латвии Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), которая опубликовала в социальных сетях фотографию с режиссером Гинтсом Зилбалодисом и продюсером Матисом Кажей.

"Поток" был номинирован на две премии "Оскар" - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший иностранный фильм". Во второй номинации выиграла картина "Я все еще здесь" из Бразилии.

"Поток" уже завоевал более 70 наград, среди которых "Золотой глобус", приз Европейской киноакадемии, высшая кинопремия Франции "Сезар" и другие.

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