После оглушительного успеха фильма Straume ("Поток") его создателей может сильно соблазнять перспектива принять, на первый взгляд, очень выгодные предложения о сотрудничестве с голливудскими киностудиями. Однако такой шаг был бы ошибкой, заявила в передаче Kāpēc режиссер и член Американской киноакадемии Сигне Баумане.

Продюсер "Потока" Матис Кажа в нескольких интервью подчеркивал, что, несмотря на многочисленные предложения о сотрудничестве, Зилбалодис намерен снимать свой следующий фильм как независимый проект, чтобы сохранить творческую свободу. Сотрудничество с Голливудом возможно на этапе маркетинга и дистрибуции, когда фильм уже будет готов. Сейчас режиссер работает над сценарием новой ленты, а более широкая команда может присоединиться ко второй половине года.