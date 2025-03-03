"Чувствую прилив вдохновения и очень хочу домой". Что сказал Зилбалодис сразу после получения "Оскара"

Сразу после получения награды "Оскар" все победители традиционно отправляются в комнату для прессы, где отвечают на вопросы журналистов. Команда фильма Straume ("Поток") — не исключение. Режиссер Гинтс Зилбалодис ответил на несколько вопросов известных изданий и признался, что ему не терпится вернуться домой и продолжить работу над своим новым фильмом.

Представитель издания British cinematographer спросил Зилбалодиса о программе Blender, которую использовала творческая команда фильма. Режиссер ответил, что это бесплатный открытый инструмент для создания анимации.

"Это значит, что у каждого есть к нему доступ. Сейчас любой ребенок имеет возможность сделать фильм, который может быть номинирован на "Оскар". Я думаю, что мы увидим множество замечательных фильмов, сделанных в этой программе детьми, которые скорее всего раньше не имели такой возможности. Это отличный инструмент и ни в коем случае не компромисс, потому что он такой же хороший, как и другие технические решения. Я буду использовать Blender для создания своего нового фильма", — пообещал Зилбалодис.

"В вашем фильме нет слов и диалогов. В чем уникальность такой истории? Как вам удалось передать суть не используя ни единого слова?", — спросила журналистка Associated Press. Отвечая на этот вопрос режиссер сказал, что по его мнению, без слов можно выразить гораздо больше.

"Есть некоторые эмоции и идеи, которые я не мог передать. Но через музыку, звуки, движения и монтаж я могу сказать гораздо больше. Такими всегда были мои любимые фильмы и сцены, которые по-моему весьма кинематографичны, могут преодолевать культурные границы, "работать" во всем мире и быть понятными всем возрастам. По-моему, это универсальный язык, которые поймут все. Кино — это уже язык, поэтому мы хотели довести этот язык до предела", — ответил режиссер "Потока".

Журналистка Латвийского радио поздравила команду фильма на латышском, а по-английски спросила как они себя чувствуют, о чем думают сразу после победы, держа в руках первый "Оскар", который получила Латвия. "У нас займет какое-то время осознание произошедшего. То, что произошло, это безумие. Я бы не добился этого без помощи нашей команды, которая сейчас здесь, но и коллег в Латвии, Франции и Бельгии. Я чувствую прилив вдохновения на создание новых фильмов. Сегодня я праздную!", — сказал Гинтс, а по-латышски добавил, что очень хочет вернуться домой, соскучился по Латвии и очень ждет момента, когда сможет вернуться к работе над новым фильмом.

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