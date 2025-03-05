"Зилбалодис доказал каждому ребенку и молодому художнику Латвии, что они могут достичь чего угодно"

Созданный латвийским режиссером Гинтом Зилбалодисом анимационный фильм "Поток" (Straume) уже удостоен более 70 различных наград, а теперь триумфально завоевал и премию Американской киноакадемии, получив "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". "Зилбалодис доказал всем детям и молодым художникам Латвии, что они могут достичь чего угодно, ведь это высшая награда в мире кино", — сказала режиссер Илзе Бурковска-Якобсена в эфире передачи Spried ar Delfi.
Кинокритик и куратор Рижского международного кинофестиваля Дарта Цериня призналась, что поначалу не могла поверить в происходящее, поскольку порядок объявления номинаций на церемонии "Оскар" был немного изменен.
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