"Зилбалодис доказал каждому ребенку и молодому художнику Латвии, что они могут достичь чего угодно"

Созданный латвийским режиссером Гинтом Зилбалодисом анимационный фильм "Поток" (Straume) уже удостоен более 70 различных наград, а теперь триумфально завоевал и премию Американской киноакадемии, получив "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". "Зилбалодис доказал всем детям и молодым художникам Латвии, что они могут достичь чего угодно, ведь это высшая награда в мире кино", — сказала режиссер Илзе Бурковска-Якобсена в эфире передачи Spried ar Delfi.