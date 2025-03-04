Овсянка, кунги! В Новом Рижском театре — трагикомедия о том, что прячут от бога во Франции. Или в Европе?

Реальная трагедия в Овальном кабинете Белого дома совпала по времени с премьерой спектакля Айка Карапетяна "Последняя трапеза" в Новом Рижском театре. И заставила задуматься, как поведет себя Европа, не сделает ли в критический момент вид, что "все хорошо, прекрасная маркиза"? В основе постановки — леденящая кровь гурманская традиция французов, которую не только таят за закрытыми дверями, но и прикрывают белой салфеточкой.

Речь пойдет о документальной истории из последних дней жизни бывшего президента Франции Миттерана (срок полномочий — 1981-1995 годы), которого граждане страны во многих опросах называли лучшим за все времена.

После смерти Франсуа выяснилось, что все 14 лет своего правления он был болен раком простаты, а последние месяцы — практически недееспособен, что всячески скрывалось. Обнаружились и другие колоритные детали его закулисной биографии. И почти легендой стал последний ужин президента, на котором подавали... овсянку.

Название блюда "овсянка по-провансальски" звучит не то что безобидно — по-вегетариански. Но это совсем не так.

Если же проводить параллели между поведением действующих лиц спектакля (и истории) и сегодняшним позициям стран Европы — выводы напрашиваются еще более неутешительные.

Что такое "овсянка по-провансальски"?

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