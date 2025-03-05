Занимайте очередь: латвийский "Оскар" на несколько дней станет экспонатом художественного музея

Как и "Золотой глобус", статуэтку американской киноакадемии "Оскар", полученную Латвией за анимационный фильм "Поток", смогут увидеть все желающие.

Первая в истории латвийского кино премия "Оскар" будет доступна для публичного просмотра с 7 по 16 марта в Латвийском национальном художественном музее. Помимо "Оскара", в экспозиции также будут еще две награды, полученные "Потоком", - премия Европейской киноакадемии и "Золотой глобус".

Церемония вручения "Оскара" стала грандиозным финалом наградного сезона мировой киноиндустрии, где латвийский анимационный фильм "Поток" добился выдающегося успеха. Начиная с премьеры на Каннском кинофестивале, режиссерская работа Гинта Зилбалодиса продолжает невероятно успешный путь по международным кинофестивалям и на данный момент уже завоевала более 70 престижных наград на разных континентах.

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