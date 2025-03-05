Уроки нарциссизма: критикам не понравилось новое шоу Меган Маркл на Netflix

Меган Маркл снова в центре внимания — но, увы, не в том ключе, в каком ей хотелось бы. Новый лайфстайл-проект герцогини "С любовью, Меган" дебютировал на Netflix во вторник, и британская пресса уже разгромила его в пух и прах.

"С любовью, Меган" — это шоу, в котором Маркл приглашает в гости знаменитых друзей и делится с ними секретами уюта и кулинарии. Казалось бы, формат проверенный: возьмите домашнюю атмосферу, приправьте звездными гостями, добавьте щепотку кулинарии — и готов успешный проект. Но что-то пошло не так.

Больше всего негативных отзывов появилось в британской прессе. Обозреватель The Independent Кэти Россински поставила шоу всего одну звезду из пяти, назвав его "тягостным и утомительным". Стюарт Херитедж в The Guardian назвал проект "безмозглым лайфстайл-контентом" и "третьим подряд разочарованием", а его коллега Читра Рамасвами говорит, что это "унылое шоу о стиле жизни герцогини, наполненное бесполезной информацией, которую придется еще долго-долго вычеркивать из головы". The Times отметил талант Меган к созданию красивой картинки, но в целом шоу выглядит "излишне жизнерадостным: оно представляет ее баснословное богатство и эксклюзивный стиль жизни так, будто он доступен каждому". Рецензент The Telegraph Анита Сингх не стала смягчать удар сдержанными выражениями, назвав шоу "уроками нарциссизма": "Меган приглашает людей в свой воображаемый дом, они говорят ей, какая она замечательная - и так восемь эпизодов".

Глянцевые издания приняли проект чуть благосклоннее. Например, Vogue интересными показались разделы о флористике и кулинарии, а Harper’s Bazaar увидел в шоу возвращение Маркл к блогерству (с 2014 по 2017 год она вела свой блог The Tig) и отметил, что оно балансирует между "дружелюбным лайфстайл-вуайеризмом и действительно полезным контентом".

Критик американского Time Magazine Джуди Берман считает, что у Гарри и Меган, похоже, нет качеств, способных по-настоящему завораживать. "Парадокс их бесконечного самопиара в том, что чем больше они говорят о себе, тем менее реальными кажутся. Очевидно, что за человеком, сумевшим вырваться из цепких объятий британской монархии, увести за собой мужа, который провел в этой системе всю жизнь, и защитить детей от ее жестких рамок, должно стоять нечто большее, чем просто талант к варке варенья", - пишет она.

Титул не помог

"С любовью, Меган" — далеко не первый медийный проект герцогов Сассекских. Их соглашение с Netflix, по неподтвержденной сторонами информации, оценивается в 100 миллионов долларов. Первым большим релизом стал документальный сериал "Гарри и Меган" (2022), рассказывающий о разрыве с королевской семьей. Несмотря на рекордные просмотры, отзывы были противоречивыми: 45% на Rotten Tomatoes от критиков и лишь 19% от зрителей.

Другие их проекты, такие как Live to Lead, Heart of Invictus и Polo не стали громкими хитами. В феврале 2024 года издание The Wrap назвало сделку пары с Netflix "провалом Голливуда" и, ссылаясь на многочисленные анонимные источники, отметило, что их стремление к полному контролю и недостаток опыта сделали сотрудничество невыгодным для платформы.

Заметным провалом стал подкаст Меган "Архетипы" на Spotify, который выпустил всего 12 эпизодов. В официальном заявлении герцогиня и стриминговая платформа заявили, что решили разойтись по "взаимному согласию", но буквально через несколько дней глава отдела подкастов Spotify Билл Симмонс назвал Гарри и Меган "гребаными мошенниками".

Успешными стали мемуары принца Гарри "Запасной" (Spare), которые стали настоящим бестселлером. Впрочем, несмотря на коммерческий успех, рецензии на книгу оказались весьма противоречивыми.

Судя по рецензиям, "С любовью, Меган" вряд ли станет сенсацией. Однако шоу определенно поможет поддерживать их присутствие в публичном пространстве, а это, возможно, даже важнее, чем рейтинги. Ведь в мире шоу-бизнеса одно можно сказать наверняка: чем больше о тебе говорят, тем меньше шансов, что тебя забудут.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !