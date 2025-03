Уроки нарциссизма: критикам не понравилось новое шоу Меган Маркл на Netflix

Больше всего негативных отзывов появилось в британской прессе. Обозреватель The Independent Кэти Россински поставила шоу всего одну звезду из пяти, назвав его "тягостным и утомительным". Стюарт Херитедж в The Guardian назвал проект "безмозглым лайфстайл-контентом" и "третьим подряд разочарованием", а его коллега Читра Рамасвами говорит, что это "унылое шоу о стиле жизни герцогини, наполненное бесполезной информацией, которую придется еще долго-долго вычеркивать из головы". The Times отметил талант Меган к созданию красивой картинки, но в целом шоу выглядит "излишне жизнерадостным: оно представляет ее баснословное богатство и эксклюзивный стиль жизни так, будто он доступен каждому". Рецензент The Telegraph Анита Сингх не стала смягчать удар сдержанными выражениями, назвав шоу "уроками нарциссизма": "Меган приглашает людей в свой воображаемый дом, они говорят ей, какая она замечательная - и так восемь эпизодов".