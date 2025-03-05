Будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта для тех, кто будет встречать команду "Потока"

В среду, 5 марта, вечером, после торжественной встречи у Памятника Свободы команды анимационного фильма "Поток", получившего премию "Оскар", в Риге будут организованы дополнительные рейсы автобусов, которые доставят людей в крупнейшие районы города, сообщило Rīgas satiksme.

Автобусы будут ожидать пассажиров на бульваре Райниса.

Rīgas satiksme призывает всех, кто планирует возвращаться домой на автобусе, сразу после окончания мероприятия направляться к

транспорту.

Автобусы будут курсировать с бульвара Райниса в Яунциемс (через Тейку, Юглу, Бергюциемс), Мангальсалу (через Саркандаугаву и Вецмилгравис), Даугавгриву (через Дзирциемс и Ильгюциемс), Золитуде (через Агенскалнс и Иманту), Зиепниеккалнс (через Торнякалнс),

Кенгарагс (через Московский форштадт), Дрейлини (через Дарзциемс и Плявниеки), Юглу (через Межциемс и Пурвциемс) и Межапарк (через Чиекуркалнс).

Здесь можно посмотреть маршруты на карте.

Как уже сообщалось, что сегодня около 23.00 в Риге, у Памятника Свободы, будут встречать режиссера Гинтса Зилбалодиса и команды фильма "Поток" (Straume, Flow), возвращающихся с церемонии вручения "Оскара".

Straume стал первым в истории Латвии лауреатом премии "Оскар" победив в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Также фильм был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм".

В творческую команду фильма "Потока" входят:

Гинтс Зилбалодис – режиссер, продюсер, сценарист и художник;

Матисс Ка́жа – продюсер и соавтор сценария;

Рон Дианс и Грегори Залкман – продюсеры;

Гурваль Коик-Галлас – звукорежиссёр;

Лео Сили-Пелисье – главный аниматор;

Зилбалодис и Рихард Залупе – авторы музыки;

Константин Вишневский и Мартиньш Упитис – художники по визуальным эффектам.

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