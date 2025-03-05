ФОТО, ВИДЕО. "Мы еще вернемся". Сотни человек у Памятника Свободы встретили создателей фильма "Поток"

Вечером в среду, 5 марта, несколько сотен человек пришли к Памятнику Свободы в Риге, чтобы встретить создателей анимационного фильма "Поток".

В Госполиции агентству LETA сообщили, что у памятника собралось не менее 400 человек. Среди них были мэр Риги Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс и министр культуры Агнесе Лаце.

Жители встретили команду громкими аплодисментами, а хор исполнил песню "Rīga dimd". Команда также возложила цветы к памятнику. Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс со своей группой музыкантов приветствовали собравшихся выступлением.

Режиссер "Потока" Гинтс Зилбалодис поблагодарил всех за поддержку, в том числе свою команду, а также героев мультфильма - котов, собак, капибар, птиц и лемуров. Он пожелал остаться на этой волни, но также двигаться вперед, и выразил надежду, что "мы еще вернемся на все эти сцены".

Во время встречи в Рижском аэропорту Зилбалодис также сказал собравшимся, что очень хочет оказаться дома. Он заявил, что прошлый год был очень сильным для анимации, и режиссер не скрывал радости по поводу полученного "Оскара".

Он также подчеркнул, что без поддержки французских и бельгийских коллег создание этого фильма было бы невозможным.

Тем временем продюсер фильма и соавтор сценария Матисс Кажа сказал, что успех "Потока" - это успех всей независимой анимации, потому что такие фильмы не снимают большие голливудские или японские студии.

Успех "Потока" свидетельствует о том, что мы сами придумали себе ограничения, но если упорно работать, то можно многого добиться, сказал Кажа. Он также пошутил, что получил урок о том, как правильно застегивать пиджак, вспомнив ситуацию на церемонии вручения "Оскара", когда он застегнул не те пуговицы.

Во время встречи в аэропорту он подчеркнул, что чувствует поддержку не только в Латвии, но и везде, где показывают фильм. Он подчеркнул, что для художников важно, чтобы каждый из них был оценен.

Между тем, руководитель Национального киноцентра Дита Риетума напомнила, что путь "Потока" начался более пяти лет назад, а международное путешествие - полгода назад. По ее словам, когда состоялась премьера "Потока", никто не мог предположить, что он "уплывет" так далеко. Риетума также отметила, что в настоящее время Латвия является обладателем всех самых престижных кинопремий в мире.

Учитель Зилбалодиса Дзинтарс Круминьш подчеркнул, что нужно быть смелым, иметь четкое видение, двигаться вперед. "Делайте то, что нравится вам, тогда это понравится и остальному миру", - сказал он.

Некоторые собравшиеся держали в руках латвийские флаги, другие - маленькие статуэтки "Оскара". Были и те, кто пришли с плакатами с главным героем фильма котом и надписями "Мы очень гордимся" и "Латвия может".

После мероприятия команда раздавала автографы и фотографировалась с пришедшими к памятнику жителями.

Перед прибытием к Памятнику Свободы команду создателей фильма также встретили в аэропорту. Там их встретил хор, исполнивший гимн Латвии.

Съемочная группа и представители СМИ были доставлены к Памятнику Свободы на специальном автобусе Rīgas satiksme, раскрашенном в цвета флага Латвии и с надписью "В одной лодке". Автобус сопровождала Государственная полиция.

Анимационный фильм Гинтса Зилбалодиса стал первой латвийской кинолентой, когда-либо номинированной на премию Американской киноакадемии и получившей Оскар в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Церемония вручения Оскара стала грандиозным завершением мирового "сезона наград", в ходе которого "Потоке" уже завоевал более 70 международных премий на всех континентах.

Сейчас "Поток" уже демонстрируется или готовится к показу в кинотеатрах 45 стран. В Латвии фильм посмотрели более 330 000 зрителей, а по всему миру – свыше трех миллионов.

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