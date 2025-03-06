Продюсер "Потока" заявил, что демонстрация мультфильма в России и Беларуси нелегальна

Производитель и соавтор сценария Матисс Кажа подтвердил, что в соответствии с соглашением с дистрибьюторской компанией Charades, в России и Беларуси запрещен показ анимационного фильма "Поток", получившего премию "Оскар".

Как отмечает агентство LETA, информация о фильме "Поток" доступна на нескольких интернет-порталах России и Беларуси, в том числе на сайтах отдельных кинотеатров. Кроме того, лента незаконно распространяется на различных российских сайтах для скачивания. В то же время, например, на сайте кинотеатра развлекательного центра Falcon Club в Беларуси представлена информация о фильме в его текущем репертуаре.

Кажа признает, что в России и Беларуси ленту могут демонстрировать нелегально, так как подобные случаи уже происходили с другими фильмами.

"Фильм – лауреат "Золотого глобуса", теперь и обладатель "Оскара", к тому же он не содержит диалогов и предназначен для семейного просмотра. Думаю, это достаточно весомый аргумент для пиратских показов", – считает Кажа.

Дистрибьюторская компания Charades в официальном заявлении режиссеру фильма Гинту Зилбалодису заверила, что никогда не продавала, не подписывала и не давала какого-либо согласия на коммерческое распространение или показ фильма на фестивалях в Беларуси и России.

В Charades пояснили, что отказ от сотрудничества с любыми организациями в России и Беларуси был согласован с режиссером еще до мировой премьеры фильма в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в прошлом году. Тогда кинокомпании из России и Беларуси проявляли интерес к прокату "Потока".

"Ни при каких обстоятельствах мы не пойдем против ваших пожеланий. Мы свяжемся с кинотеатрами, которые незаконно демонстрируют фильм в России и Беларуси, и постараемся прекратить эти показы", – подчеркнули в Charades.

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