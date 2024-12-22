С появлением стриминговых сервисов пропустить любимые фильмы стало просто невозможно. Если раньше мы сверялись с телепрограммой и ждали очередного рождественского мультфильма, то современным детям переживать не стоит — все доступно в любое время и в любом месте.

Предлагаем подборку из 10 анимационных фильмов, просмотр которых может стать хорошей рождественской традицией.

Полярный экспресс (2004)





"Полярный экспресс" — это американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги 1985 года, писателя Криса Ван Оллсбурга. Повесть рассказывает о необыкновенном путешествии детей на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества. Фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первый фильм, где вся игра актеров передана оцифровкой реальных людей. К слову, Том Хэнкс "играет" пять ролей в этом фильме: мальчик - главный герой, его отец, проводник, Дух Рождества и Санта Клаус.

Все, что я хочу на Рождество — это ты (2017)

А вы знали, что у известной рождественской песни Мэрайи Кэри есть анимационный фильм? Маленькая девочка Мэрайя мечтает получить в подарок на Рождество щенка. Однако для этого ей придётся сначала позаботиться о самой плохой собаке во всём районе по кличке Джек.

Секретная служба Санта-Клауса (2011)

"Секретная служба Санта-Клауса" — это компьютерный анимационный мультфильм Сары Смит и Бэрри Кука. У Санта-Клауса и его помощников-эльфов много работы, особенно в ночь Рождества, когда они должны успеть облететь весь мир и побывать в каждом доме, где живут хорошие дети. Пока Санта в поте лица работает на благо Рождества, его старший сын Стив мечтает рано или поздно занять отцовское место, а Артур, младший в семье, трудится в почтовом отделе. Никто не воспринимает Артура всерьез, и он почти смирился с таким положением вещей, но однажды у него появляется возможность проявить себя.

Гринч (2018)

"Гринч" — анимационный фильм, созданный по мотивам книги Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество", а также ремейк одноимённого кинофильма 2000 года. Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти "все" готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Клаус (2019)

"Клаус" — испанский полнометражный анимационный фильм режиссера Серхио Паблоса, известного как один из создателей франшизы "Гадкий Я" и миньонов. Мультфильм создавался с применением рисованной анимации и с привлечением команды художников, работавших когда-то над голливудскими мультфильмами из 90-х годов. "Клаус" получил всеобщее признание критиков, похваливших мультфильм за его красивую рисованную анимацию, юмористический и трогательный рассказ, делающий "Клауса" незаменимым кандидатом на статус рождественской классики. Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого сына по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Джеспер должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Однако оправдать надежды отца очень сложно. Почти отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.

История Эльфа (2011)

Эта вдохновляющая история об эльфе Чиппи, которого Санта попросил восстановить веру маленького мальчика в волшебство Рождества. В момент, когда эта задача кажется Чиппи немного сложной, его хорошие друзья, Санта и ребенок, помогают ему вспомнить, почему его работа так важна! С помощью силы любви и прощения мальчик и Чиппи узнают, что истинной вере нельзя научить.

Рождество Ангелы (2017)

Фильм основан на детском рассказе лауреата Пулитцеровской премии Фрэнка МакКорта. Эта кинолента идеально подходит для просмотра всей семьей. Действие фильма происходит в 1910-х годах в Ирландии. Этот фильм представляет собой забавную и трогательную историю о силе семьи и о невинном желании ребенка обеспечить всем безопасность, тепло и любовь на Рождество.

Олаф и холодное приключение (2017)

Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это – самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу семьи.

Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.

Робин (2021)

"Робин" — это оригинальная история, которая рассказывает о птенце, выросшем среди мышей. Когда Робин становится старше, она начинает интересоваться своим происхождением и отправляется в опасное приключение, чтобы узнать правду о родителям и сородичах. Это трогательная зарисовка о семье и идентичности, созданная с красивой стоп-моушн анимацией в ярких рождественских декорациях.

Барашек Шон: Полет перед Рождеством (2021)

В этом специальном выпуске барашек Шон столкнется с падением рождественского ажиотажа после того, как попытка раздобыть большие чулки для других овец приведет к исчезновению его двоюродного брата Тимми.

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