Фото: Mārtiņš Purviņš, DELFI
26 августа в рижском районе Браса состоялся праздник в рамках программы "Лето радости и мужества". Мероприятия по случая праздника района проходили в течение всего дня и завершились концертом и огненным шоу на пересечении улиц Миера и Зирню.

Фестиваль окрестностей Браса на улице Госпиталю является одним из старейших и масштабных фестивалей окрестностей Риги - он отмечается с 2014 года.

Несмотря на дождь, на улице Госпиталю действовал ремесленный рынок и различные спортивные мероприятия, а также была оборудована специальная сцена, посвященная танцевальному искусству.

Основная сцена фестиваля располагалась на площади на пересечении улиц Миера и Зирню. В рамках праздника Браса выступали певица Shipsea, группы "Orange Holidays", "Viral Mind", "Tautumeitas" и "Bel Tempo".

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