26 августа в рижском районе Браса состоялся праздник в рамках программы "Лето радости и мужества". Мероприятия по случая праздника района проходили в течение всего дня и завершились концертом и огненным шоу на пересечении улиц Миера и Зирню.

Фестиваль окрестностей Браса на улице Госпиталю является одним из старейших и масштабных фестивалей окрестностей Риги - он отмечается с 2014 года.

Несмотря на дождь, на улице Госпиталю действовал ремесленный рынок и различные спортивные мероприятия, а также была оборудована специальная сцена, посвященная танцевальному искусству.