Фестиваль окрестностей Браса на улице Госпиталю является одним из старейших и масштабных фестивалей окрестностей Риги - он отмечается с 2014 года.
Несмотря на дождь, на улице Госпиталю действовал ремесленный рынок и различные спортивные мероприятия, а также была оборудована специальная сцена, посвященная танцевальному искусству.
Основная сцена фестиваля располагалась на площади на пересечении улиц Миера и Зирню. В рамках праздника Браса выступали певица Shipsea, группы "Orange Holidays", "Viral Mind", "Tautumeitas" и "Bel Tempo".
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