Срочная реставрация исторической стены Сигулдского замка Ливонского ордена обошлась в 670 160 евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Первые аварийные ремонтные работы начались еще весной 2023 года, когда после резкого перепада температур зимой во внешней стене южной башни замка Ливонского ордена были обнаружены трещины и неустойчивые камни.

Чтобы исключить риск для посетителей замка, был построен деревянный безопасный туннель. При осмотре специалисты обнаружили участки стены с неустойчивыми и подвижными камнями, сосульки в оконных проемах башни, а также то, что на больших участках стены кладка стала очень рыхлой и потеряла связующее вещество.

Поэтомк самоуправление приняло решение провести экстренное восстановление всей южной стены башни, а также в срочном порядке был разработан план экстренного восстановления стен башни, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в конструкции, стабилизировать и укрепить оболочку кладки, и заполнить стены выщелачиванием инъекционным раствором на основе извести.

По результатам государственного заказа на внеочередную реставрацию исторической стены замка в Сигулде на улице Пилс, 18, был заключен договор с фирмой SIA ML būve на выполнение работ. Общая сумма инвестиций в проект составляет 670 169 евро, включая НДС.

Фото: LETA

Масштабные работы на археологическом памятнике государственного значения – Сигулдском замке Ливонского ордена – продолжались пять месяцев.

Во время укрепляющих и консервационных работ и демонтаже неустойчивых швов, была очищена кладка поверхности и восстановлены швы, укреплен осыпающийся раствор методом постепенной пропитки, усилены каменные части и т.д.

Замок Ливонского ордена – одна из величайших ценностей культурного наследия Сигулдского региона. В прошлом году замок посетило более 60 тысяч туристов. Ежегодно на сцене Сигулдских руин проходят концерты и фестивали, на которых выступают артисты со всего мира.

Сигулдский замок Ливонского ордена открыт для посетителей круглый год. Хотя летний сезон самый активный, зимой тоже проводятся мероприятия. Так, 20 января в замке пройдет гастрономический фестиваль "Праздник зимних вкусов", где можно будет насладиться лучшими ресторанами Сигулды и Рижско-Гауйского региона.

Фото: LETA

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