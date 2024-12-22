Езжайте в Эстонию на электромобиле, говорили они. Там зарядные станции на каждом углу, говорили они... Где-то в районе Пярну я понял, что до места назначения в Таллинне мне не хватит несколько десятков километров. Время было, я посмотрел, где ближайшая зарядная станция, и направился туда. И тут началось...

Эта история владельца электромобиля была опубликована на Delfi.lv. Перевод на русский - Rus.Delfi.lv.

Станция № 1 не работает. Я подключаю кабель и пытаюсь начать зарядку через приложение Mobilly. Но каждый раз, когда станция подключается к автомобилю, оно тут же отключается. Ну и ладно, чего волноваться - времени много, да и другая станция через дорогу.

Подъезжаем к станции №2 (Eleport), подключаем кабель, начинаем заряжаться в приложении. Пока все хорошо, но чтобы киловатты начали заряжать мои батареи, мне все равно нужно нажать кнопку "старт" на самой станции. На этот раз это не настоящая кнопка, а "старт" на сенсорном экране. Экран ярко светится, но на мои постукивания и поглаживания не реагирует. Я пробую так и этак, никакой реакции. Я уже немного взвинчен, но особого стресса пока нет. Смотрю в Waze - следующая станция на пути к месту назначения примерно через 60 км. Отлично, поехали! Батареи хватит чуть больше чем на 100 километров.

Мы прибываем на станцию № 3, все выглядит обнадеживающе. Нужный нам разъем (CHAdeMO для японских машин) на месте, очереди нет. Но с зарядкой все равно проблема. Это какая-то более экзотическая станция, она не отображается в Mobilly. Ну, ладно, сложно что ли загрузить еще одно приложение на смартфон? Так и поступаю. Как только приложение установлено, начинается процесс регистрации. Выясняется, что без эстонского адреса и номера телефона зарегистрироваться невозможно. Приложение и, соответственно, зарядка в этой сети предназначены только для местных жителей. Очень гостеприимно, конечно. Теперь я немного напрягаюсь. Заряд на 40 километров, до следующей станции - 21 километр. Вариантов нет, надо ехать.

Станция № 4 находится на какой-то закрытой заправке. Пока я подъезжаю, в голове крутится мысль: выглядит паршиво. Так и есть. Waze показывает, что на этой станции есть нужный мне разъем, но на самом деле никакого разъема здесь нет. Более того, на этой станции нет ни названия, ни наклейки, ни QR-кода, что наводит меня на мысль, что она не предназначена для публичной зарядки. Уровень стресса уже 80/100. Запас хода около 20 километров, 17 километров до следующей (и на данный момент точно последней) станции, потому что вне зависимости от того, работает она или нет, дальше я никуда не поеду.

Это были одни из самых длинных километров в моей жизни. Километры, на которые хватит заряда, тают на экране бортового компьютера гораздо быстрее, чем реально пройденные. Уровень стресса уже 95/100. Одним глазом я слежу за последними километрами (машина уже кричит: старик, мы в дерьме!), а другим - за Waze и реальными километрами до "последней остановки". Отопление выключено, стекла запотевают, я едва вижу, куда ехать. В голове крутятся мысли: а что я буду делать, если машина сейчас просто остановится посреди автострады.

Кроме меня, в машине жена и двое детей. Уровень стресса - 99/100.

С 1% заряда батареи я заезжаю на станцию № 5. Нужная вилка есть, а нужного приложения нет. С этим я сегодня уже сталкивался. Установил приложение, и, поскольку на станции есть ободранная наклейка Enefit, есть ощущение, что все будет в порядке. Так и есть! Я устанавливаю приложение, регистрируюсь и начинаю заряжаться. Выдыхаю, подключаю машину к зарядке, открываю приложение и вижу сообщение: "CHAdeMO under repair" (штекеру нужен ремонт). Приехали! Окей, это еще не трагедия, потому есть и "медленная" вилка переменного тока. Вытаскиваю провод из багажника (я вообще-то раз 10 хотел оставить его дома, потому что до сих пор он ни разу не было мне нужен), и подключаюсь. "Старт" в приложении, "старт" на зарядке, и шкаф начинает гудеть! Уровень стресса падает до 20/100.

Моя жена и двое детей вызывают Bolt и оставляют меня. Говорят: нет нормальной машины - ты нам не нужен. Ну, ладно, ладно... Просто сын спешил на свой первый международный футбольный турнир.

И вот я сижу в 40 километрах от Таллинна и пишу о своих приключениях. Ладно, хватит. Пока набирал, пальцы замерзли. Купите себе электромобиль и отправляйтесь в Эстонию. Скучно не будет!

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