Латвийский стрит-художник Kiwie создал уникальное видеопоздравление "Красочное Рождество" для "Porsche Central and Eastern Europe", которым компания будет радовать клиентов и подписчиков на своих международных каналах, сообщил Иварс Норвелис, руководитель "Baltijas sporta auto", официальный представитель "Porsche" в Латвии.

Видео сделано в инновационном клиповом формате FOOH ("Fake Out of Home"), сочетающем в себе кадры, снятые в реальных локациях, с компьютерной графикой. В клипе "Красочное Рождество" действие происходит на дамбе AB в Риге, но автомобиль Porsche, "рисующий" яркую праздничную елку, создан в 3D-графике.

Латвийский художник граффити Kiwie привлек внимание Porsche еще в прошлом году: к празднованию 75-летия компании в Риге он создал специальный настенный рисунок на трассе Бикерниеки, который очень понравился представителям Porsche. Его приглашали к сотрудничеству в других проектах. Мы очень рады, что Porsche оценил нашего художника, и это сотрудничество продолжается до сих пор", — говорит Иварс Норвелис.

Съемки реальных городских кадров проходили на дамбе AB, но дрифтующая машина полностью анимирована, подчеркивают в компании. При создании клипа использовалась модель Porsche 911 GT3 с пакетом Touring.

Уже сообщалось, что в этом году " Porsche 911" отмечает свое 50-летие, в честь чего были выпущены новые эксклюзивные модели " Porsche 911" — "911 GT3", "911 Turbo", "911 Carrera T", "911 Carrera S".

Fоtо: Publicitātes foto

Художника Kiwie часто называют Бэнкси из Латвии. Поначалу он скрывал личность из-за возможных проблем со стражами порядка, но с годами анонимность стала частью идентичности KIWIE, и тогда сложился образ, в котором главный акцент — на работы. Его самый известный образ - зубастый и упитанный монстрик-инопланетянин.

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