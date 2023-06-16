Производитель кукол Matell и Airbnb объявили о совместной акции, в рамках которой поклонники Барби смогут остановиться в доме в Малибу - том самом, где проходили съемки фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. Роль хозяина розового дома мечты на себя взял Гослинг, сообщает Variety.
Поклонники фильма "Барби", который выйдет на экраны 21 июля, теперь могут официально арендовать дом в Малибу - 17 июля в 10 утра Airbnb откроет систему бронирования и будет проведен розыгрыш счастливчиков, которые смогут провести в доме одну ночь 21 и 22 июля. Принять участие в розыгрыше могут пары.
Как сообщает Variety, чтобы привнести немного мужской энергии, Райан Гослинг, который играет Кена, оставил в доме вещи своего персонажа - ковбойские шляпы, тренажеры и даже полноразмерную фигуру лошади. Гости смогут увидеть гардероб Кена, научиться линейным танцам на дискотеке под открытым небом, сходить на пляж у Тихого океана и воспользоваться доской Кена для виндсерфинга.
Как заявили в Airbnb, часть денег от этой акции будут пожертвованы благотворительной организации Save the Children, целью которой является предоставление образовательных ресурсов для детей, особенно девочек.