Производитель кукол Matell и Airbnb объявили о совместной акции, в рамках которой поклонники Барби смогут остановиться в доме в Малибу - том самом, где проходили съемки фильма с Райаном Гослингом и Марго Робби. Роль хозяина розового дома мечты на себя взял Гослинг, сообщает Variety.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поклонники фильма "Барби", который выйдет на экраны 21 июля, теперь могут официально арендовать дом в Малибу - 17 июля в 10 утра Airbnb откроет систему бронирования и будет проведен розыгрыш счастливчиков, которые смогут провести в доме одну ночь 21 и 22 июля. Принять участие в розыгрыше могут пары.

Как сообщает Variety, чтобы привнести немного мужской энергии, Райан Гослинг, который играет Кена, оставил в доме вещи своего персонажа - ковбойские шляпы, тренажеры и даже полноразмерную фигуру лошади. Гости смогут увидеть гардероб Кена, научиться линейным танцам на дискотеке под открытым небом, сходить на пляж у Тихого океана и воспользоваться доской Кена для виндсерфинга.

Как заявили в Airbnb, часть денег от этой акции будут пожертвованы благотворительной организации Save the Children, целью которой является предоставление образовательных ресурсов для детей, особенно девочек.