На Эспланаде выставят репродукции картин из музея Прадо

Чтобы сделать классическое искусство более доступным для широкой публики, с 12 июля по 14 августа в рижском парке Эспланада будут выставлены масштабные репродукции картин из музея Прадо в Мадриде.

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Проект реализует посольство Испании в Латвии в сотрудничестве с Рижской думой и музеем Прадо, а также при участии Латвийского национального художественного музея. Открытие выставки совпадет с председательством Испании в Совете ЕС во второй половине 2023 года.

Городской проект "Прадо" был запущен в 2015 году, когда репродукции картин были впервые выставлены на улицах нескольких латиноамериканских столиц. Это произошло благодаря инициативам испанских культурных центров, что позволило вынести картины из музея Прадо и сделать их доступными в общественном пространстве. В 2019 году, в день второго столетия музея, проект получил новый импульс, отправившись в путешествие по разным городам Испании. В Ригу репродукции были привезены из Эстонии, где они выставлялись в прошлом году в парке Кадриорг.

Эта выставка под открытым небом состоит из масштабных репродукций самых значительных шедевров коллекции музея Прадо. Все репродукции картин будут представлены в оригинальном размере (масштаб 1:1). Таким образом посетители парка смогут получить представление о различных школах живописи, составляющих художественную панораму музея Прадо, начиная с XII века и до самого начала XX века; познакомиться с историей Испании и Европы, а также с общей историей западного искусства через работы испанских, итальянских, фламандских, французских, немецких и голландских художников.

В Риге будут выставлены 50 работ таких мастеров, как Веласкес, Гойя, Эль Греко, Тициан, Рубенс, Босх, Рембрандт и т.д., причем особое внимание уделяется испанской живописи, которая еще не очень хорошо известна большинству жителей Латвии.