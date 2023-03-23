Половину доступных билетов на Праздник песни раскупили за час

Почти половина билетов на Праздник песни, продажа которых стартовала 15 мая, была куплена в первый час, сообщает Латвийское радио со ссылкой на Латвийский Национальный культурный центр.

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Как пишет портал Rus.Lsm.lv, Распроданы билеты на концерт духовной музыки в Рижском Домском соборе, концерт хора дирижеров "Diriģents", концерт вокально-симфонической музыки "Šūpulis", концерт народной музыки "Trejdeviņi spēlmanīši", концерт музыки кокле "Laika upe", показ народных костюмов "Mēnesnīcā" и ночной концерт музыки кокле "Nakts dziesma".

В первый день в открытую продажу поступило 20 215 билетов на 15 праздничных концертов, а всего в публичную продажу пойдет 174 000 билетов.

По словам представителя Национального центра культуры Инги Васильевой, отличием этого Праздника песни и танца будет то, что в первую неделю билеты поступят в продажу только в интернете. Они будут появляться постепенно: с 17 мая можно будет купить билеты на танцевальные концерты, с 19 - на хоровые. Продажи во все дни будут начинаться в 10 утра. 22 мая билеты можно будет купить уже в кассах, также будут доступны билеты по предварительному бронированию. Все невыкупленные билеты, которые были зарезервированы, поступят в публичную продажу 12 июня.

Зрители, которые не смогут купить билеты на этой неделе, могут подождать 12 июня, когда начнется "вторая волна" продаж. "То есть все билеты, которые были зарезервированы и не куплены, все пойдут в публичную продажу", — объяснила Васильева.

75% от общего числа билетов поступят в публичную продажу, остальные билеты, как и в предыдущие годы, будут зарезервированы. 80% зарезервированных билетов будут для самих участников Праздника песни и танца.