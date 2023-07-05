9 июля новый президент Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с главными дирижерами и руководителями коллективов Праздника песни и танца. Он поблагодарил их за вклад в укрепление латышскости, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Хочу сказать всем вам большое спасибо за то, что вы сделали и делаете. Во-первых, для укрепления и популяризации нашей латышскости. Во-вторых, чтобы традиция Праздника песни и танца не только была жива, но и была очень сильной", - отметил Эдгар Ринкевич на встрече.

Он напомнил, что последние пять лет были одними из самых сложных для этого поколения: "И пандемия Covid-19, и война, и всевозможные проблемы создали больше вызовов, чем нам всем хотелось бы. А вы создали одну из самых прекрасных недель".

"Я знаю, что уже завтра вы начнете готовиться к следующему Празднику песни и танца, думать о том, что еще можно было бы сделать лучше и красивее. Но нынешняя неделя в Риге, каждый концерт, вызывает огромный ажиотаж в соцсетях, и это большая ваша заслуга! Поэтому от имени всей нашей страны - большое вам спасибо!", - заявил президент.

Вечером 9 июля Эдгар Ринкевич выступил с краткой речью на Большой эстраде в Межапарке во время заключительного концерта Праздника песни и танца.

"Мой умный, способный и упорный латышский народ! Дорогие жители Латвии! Отличные участники Праздника песни и танца! Для меня большая честь быть с вами здесь. Спасибо всем участникам и организаторам фестиваля за то, что сделали Латвию такой удивительно красивой", - сказал глава государства.

"Уже третье столетие со всех регионов и городов Латвии, со всего мира мы собираемся вместе, чтобы каждое поколение подтверждало свою веру в наши корни и любовь к нашей Латвии. Мы благодарны тем латышам, которые 150 лет назад начали песенную традицию. И

песня утверждает нашу нацию, нашу латышскость, нашу принадлежность, наше пробуждение и путь государственности.

С песней мы добились свободы, с песней мы пошли на войну, с песней мы одержал победу. С песней сегодня вечером давайте объединимся, давайте споем, давайте танцевать, объединяя весь латышский народ. А уже завтра, с этой энергией, полученной на этой неделе, мы начнем дальнейшее развитие нашей страны так же энергично, как мы поем, танцуем и радуемся", - отметил он.

По словам Ринкевича, "сегодня Латвия особенно красива. Традиция этого праздника в наших душах. Только вместе - на одном дыхании, одной песней и одним танцем - мы сможем быть и сумеем строить нашу любимую и единственную Латвию. Боже, храни Латвию!"

С 30 июня по 9 июля 2023 года в Риге проходит XXVII Вселатвийский праздник песни и танца. В этом году празднику исполняется 150 лет.

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8 июля в Риге прошла инаугурация президента Латвии - Ринкевич официально сменил в этой должности Эгилса Левитса.