Ринкевич запретил въезд на территорию Латвии российской певице Инстасамке
Foto: Privātais arhīvs

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич внес в список нежелательных для Латвии лиц российскую рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под сценическим псевдонимом Инстасамка

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Глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что Зотеевой запрещен въезд на территорию страны на неопределенный срок.

Как уже сообщалось ранее, Инстасамку 14 января ждали с концертом в Риге в ночном клубе First. Концерт не состоялся и был перенесен на 17 февраля, но и его отменили. Теперь концерт анонсирован 22 апреля, а в соцсетях гуляет новость о том, что Инстасамка, возможно, финансово поддержала российскую армию.

Личность и лояльность Дарьи Зотеевой оценивала зимой нынешнего года и Служба государственной безопасности (СГБ).

"Подтверждаем, что СГБ обратила внимание на опубликованную в интернете информацию о том, что упомянутая певица жертвовала средства российским оккупационным силам, которые с 24 февраля прошлого года осуществляют преступления против независимости, территориальной целостности и нации Украины. В настоящее время СГБ проводит экспертизу и оценку данного дела, чтобы принять решение о дальнейших действиях", — говорится в ответе СГБ порталу Delfi.

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