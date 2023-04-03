Ринкевич запретил въезд на территорию Латвии российской певице Инстасамке

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич внес в список нежелательных для Латвии лиц российскую рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под сценическим псевдонимом Инстасамка

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Глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что Зотеевой запрещен въезд на территорию страны на неопределенный срок.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu iekļaut Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā Krievijas Federācijas pilsoni Darju Zotejevu, nosakot liegumu ieceļot Latvijas Republikā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 14, 2023

Как уже сообщалось ранее, Инстасамку 14 января ждали с концертом в Риге в ночном клубе First. Концерт не состоялся и был перенесен на 17 февраля, но и его отменили. Теперь концерт анонсирован 22 апреля, а в соцсетях гуляет новость о том, что Инстасамка, возможно, финансово поддержала российскую армию.

Личность и лояльность Дарьи Зотеевой оценивала зимой нынешнего года и Служба государственной безопасности (СГБ).

"Подтверждаем, что СГБ обратила внимание на опубликованную в интернете информацию о том, что упомянутая певица жертвовала средства российским оккупационным силам, которые с 24 февраля прошлого года осуществляют преступления против независимости, территориальной целостности и нации Украины. В настоящее время СГБ проводит экспертизу и оценку данного дела, чтобы принять решение о дальнейших действиях", — говорится в ответе СГБ порталу Delfi.