Российский комик Михаил Галустян получил гражданство Армении. Он отрицает, что собирается покинуть РФ

В начале апреля один из самых популярных российских комиков, резидент Comedy Club и "Наша Раша" Михаил Галустян получил гражданство Армении. Галустян родился и вырос в России и отрицает, что собирается бежать из страны, однако позаботился о плане "Б" посредством получения двойного гражданства, сообщает армянская пресса.

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В России широко обсуждается новое гражданство Галустяна — будучи лояльным к режиму Кремля, он неожиданно вспомнил о своих корнях, чтобы получить армянское гражданство.

"Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил", — сказал Галустян. Факт получения гражданства он раскрыл на пресс-конференции по случаю открытия нового жилого комплекса в Ереване, так как планирует стать одним из резидентов современного комплекса Parajanov Club House. "Теперь я должен зарегистрироваться в Армении", — поделился он своими ближайшими планами.

Законы Армении позволяют иметь двойное гражданство. Новый комплекс зданий состоит из многоэтажных домов, в дизайне которых классика сочетается с элементами футуризма. Галустян является рекламным лицом этого проекта.

Менеджер юмориста сообщил изданию The Insider, что в жизни Галустяна особо ничего не поменяется — он останется гражданином и налогоплательщиком РФ. Уезжать из России комик не планирует. "Михаил Галустян остается налоговым резидентом РФ и гражданином Российской Федерации и никуда переезжать из России не собирается. Россию любит, поддерживает, был есть и будет с Родиной. У нас десятки проектов в работе, съемки кино и сериалов, рекламные обязательства. И дом родителей тоже в России, в Сочи. Что касается Еревана — Михаил, обожающий Армению, решил осуществить давнюю мечту своей мамы Сусанны Ардашевны и подарить ей квартиру рядом с домом-музеем режиссера Сергея Параджанова. Михаил также мечтает о квартире или доме в Крыму, где родился его отец", — пояснил менеджер Галустяна.

Между тем сам комик получает насмешки со стороны российской прессы за полученное армянское гражданство, мол, в таком случае планирует бежать с родины.

"Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией. Дальше комментировать в принципе не обязательно. Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя родина и точка", — написал Галустян на своей странице в Instagram.

Галустян уже много лет поддерживает Кремль и считается одним из доверенных лиц Владимира Путина в российском шоу-бизнесе. Он поддерживал Путина в нескольких президентских избирательных кампаниях, сотрудничал с Минобороны в военно-патриотических проектах, а также ​​координирует свои публикации в блоге с администрацией президента РФ. Кроме того, Галустян поддерживает дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В январе 2023 года власти Украины включили комика в санкционный список в связи с посещением оккупированных территорий и участием в пропагандистской деятельности, а в феврале этого года Канада включила Галустяна в список нежелательных лиц в стране, обвинив его в распространения дезинформации.