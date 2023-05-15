Налегке и без сюрпризов. Как подготовить автомобиль к долгим поездкам

Опрос Eurobarometer об устойчивой мобильности показал, что 56% европейцев полагаются на автомобиль как на основной вид транспорта. Однако, прежде чем отправиться в долгую дорогу, крайне важно подготовиться к неожиданным поломкам и обеспечить комфортную поездку.

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Как подготовиться самим и подготовить автомобиль к летним поездкам, рассказали эксперты carVertical.

Состояние шин



Перед тем как отправиться в дальнюю дорогу, важно осмотреть шины, чтобы убедиться в их хорошем состоянии. Для этого необходимо проверить глубину протектора, общее состояние шин и убедиться, что они накачаны до рекомендуемого давления. Если шины изношены или повреждены, рекомендуется заменить их заранее.



Техосмотр



Независимо от того, был ли ваш автомобиль надежным партнером в течение последних нескольких лет или был приобретен недавно, важно провести его надлежащую проверку перед отправлением в дальнюю поездку.

Проверьте систему кондиционирования и охлаждения, чтобы убедиться, что она может обеспечить комфорт в жаркую погоду. Неисправность системы кондиционирования может привести к дискомфорту и усталости, что мешает сосредоточиться на дороге. Плохо работающая система охлаждения может привести к перегреву двигателя, что приведет к поломкам и дорогостоящему ремонту.

Наконец, проверьте историю автомобиля и получите информацию о прошлых повреждениях и откатанных пробегах, что поможет найти слабые места автомобиля и устранить их перед выездом на дорогу.

Насекомые



Последнее, чего хочется человеку, - это загородить обзор во время движения, поэтому приобретение жидкости для лобового стекла с эффектом удаления насекомых просто необходимо. Эти специализированные жидкости специально разработаны для растворения и удаления остатков, оставленных насекомыми.



Аварийный набор



Застрять на обочине дороги никому не хочется. Важно подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, собрав аварийный комплект.

Этот набор должен состоять из таких необходимых предметов, как аптечка, фонарик, провода для перемычки, манометр для измерения давления в шинах и, по возможности, запасное колесо. Кроме того, добавьте портативное зарядное устройство для телефона, одеяло, а также непортящиеся закуски и воду, чтобы не терять силы и энергию в случае длительного ожидания.

Путешествуйте налегке



Отдавайте предпочтение предметам первой необходимости, чтобы уменьшить вес и увеличить пространство. Держите важные предметы в пределах досягаемости и упакуйте соответствующую одежду и снаряжение для защиты от солнца. Хорошо организованный и легко упакованный автомобиль поможет снизить расход топлива и повысить общую эффективность, обеспечивая поездку без стресса.

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Подготовка требует некоторого планирования и усилий, но результат того стоит.