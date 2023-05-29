ФОТО. В Верманском саду прошел первый Рижский фестиваль мороженого

10 июня в Верманском саду прошел первый Рижский фестиваль мороженого. Мероприятие посетили сотни людей - как рижане, так и гости столицы.

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Организатором мероприятия являлось ведущее в Латвии предприятие по производству молочных продуктов и мороженого Food Union, а за культурную и музыкальную программу отвечала Рижская дума.

Гости фестиваля могли попробовать более 50 видов мороженого от разных брендов – как привычные, так и новыe, созданныe специально к летнему сезону. Также были предложены коктейли с мороженым, мороженое в пузырьковых вафлях и вафельных стаканчиках всех видов и даже мороженое с кофе. Кроме того, на фестивале работал специальный коктейль-бар

Помимо широкого ассортимента мороженого посетителям фестиваля предлагались бесплатные развлечения - эстафеты, соревнования на ловкость, мастерская поваров для самых маленьких. В тропической оранжерее Jungle Pop детям предлагалось разрисовывать лица и изготавливать маски и головные уборы индейцев.

Более активные дети и подростки могли принять участие в развлекательной программе Pols - надо было достать мороженое из ледяных скульптур. Кроме того можно было развлечься на надувном аттракционе "Белый медведь" и в бассейне с шариками.

Во время фестиваля выступали детский танцевальный коллектив Teiksmiņa, музыкальный ансамбль Knīpas un Knauķi, а также BŪŪ, PRUSAX, группы Citi Zēni и Carnival Youth.