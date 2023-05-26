Лиго в Риге: где весело отметить праздник в столице и у моря

В этом году Рига снова подготовила несколько мероприятий, посвященных празднику Лиго. А летние венки и вкусные угощения можно найти 22 июня на традиционном травном рынке на Домской площади.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

23 июня отметить Лиго можно будет в нескольких местах. Вход везде бесплатный.

22 июня с 9 до 19 часов на травном рынке можно будет купить дубовые листья, цветочные венки и травы. Латвийские крестьяне и ремесленники предложат свои продукты и изделия для праздничного стола и настроения.

С 10 до 19 часов посетителей рынка ждет особая программа, в которой примут участие духовой оркестр Fanfara, детский танцевальный ансамбль Teiksmiņa, детская вокальная студия Knīpas un Knauķi, оркестр Rīga, танцевальный ансамбль Dancītis, хор Medera, Сигулдский биг-бэнд и другие артисты. Вести концерт будут актеры Зане Валицка и Гирт Кестерис.

23 июня в 20 часов начнутся главные мероприятия Лиго в Межапарке, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе. Также на празднование приглашают летняя концертная площадка Wondersala и Юрмала. Все мероприятия будут продолжаться до рассвета.

В Зеленом театре Межапарка ведущими станут актеры Эгил Мелбардис и Анна Клевере. На сцене выступят Март Кристиан Калниньш, Даумант Калниньш, Иво Фоминс и группы Citi zēni, Jauno Jāņu orķestris и Apvedceļš. Профессиональный флорист поможет всем желающим сплести свой венок из трав и цветов.

Foto: DELFI

Мероприятие "Līgo Rīga в Гризинькалнсе" приглашает на выступления коллективов Raxtu Raxti, Teikas muzikanti, Dzilna и Kokle. В программе - танцы, ритуал зажжения костра, и этнобал с диджеем Каспаром Завилевскисом.

В парке Дзегужкалнс выступят пост-фолк группа Iļģi, Rahu the Fool и Laimas Muzykanti. Ведущие мероприятия - Зоя Хеймрате и Эдгар Липорс. В программе - танцы, старинные ритуалы и игры для детей.

В центре столицы Лиго можно отметить на Wondersala вместе с популярными группами Pērkons, Menuets и братьями Аузансами. Гостей также ждет бал с диджеем Роберто.

Foto: F64

В Юрмале праздник состоится на эстраде парка Меллужи и на пляже в Каугури. Вести мероприятие в парке будут Дита Луриня, Зане Домбровска, Юрис Йопе и Гундар Грасбергс, а Андрис Эрглис и группа Mirāža устроят бал. На пляже выступят Jauno Jāņu orķestris, Gapoljeri и диджеи.

Где и как отметить Лиго вне столицы, можно узнать тут.