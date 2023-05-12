На следующей неделе состоится Рижский прайд
Foto: Unsplash

На следующей неделе, с 29 мая по 4 июня, в Риге пройдет Riga Pride, или Рижский прайд, сообщил агентству LETA сопредседатель Riga Pride 2023 Каспар Залитис.

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По словам организаторов, прайд этого года, который проходит под девизом "Расцвети!", является приглашением каждому раскрыться в собственном разнообразии и увидеть красоту разнообразия в других.

Неделя прав человека откроется в понедельник, 29 мая, торжественным перерезанием радужной ленточки в культурном центре Skapis, где всю неделю будет работать информационный центр мероприятия.

31 мая состоится крупнейший в странах Балтии "Форум разнообразия и инклюзивности 2023". Он пройдет уже в четвертый раз и соберет руководителей регионов, политиков и широкий круг гостей. Своим опытом поделятся Swedbank Latvia, Tvnet Grupa, KPMG Baltic, airBaltic, Caffeine и другие. Форум откроют глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис и председатель правления Swedbank Latvia Лаурис Менцис.

Главным событием прайда станет шествие "Мы все - Латвия", целью которого является пропаганда инклюзивного общества и принятие закона о гражданском союзе. Шествие начнется в субботу, 3 июня, в 13:00 в Верманском саду, а завершится специальным праздничным концертом, на котором выступят известные и любимые в Латвии музыканты, а также произнесут речи организаторы, активисты и сторонники прайда.

С полной программой можно ознакомиться на rigapride.lv.

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