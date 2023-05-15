В Риге официально открыт купальный сезон. Где безопасно и чисто?

23 мая представители Рижской муниципальной полиции и столичной думы официально открыли купальный сезон.

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В Риге восемь официальных мест купания - Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Кипсала, озера Бабелите и Кишэзерс, а также Луцавсала.

Полиция будет следить за безопасностью на воде в местах купания ежедневно с 10 до 22 часов, в ночное время будут работать семь спасательных постов (кроме Кипсалы и Даугавгривы). В этом году к работе спасателей добавится беспилотный летательный аппарат, который будет вести наблюдение в основном в Вецаки - самом большом месте для купания.

Foto: LETA

"Плохие навыки плавания, неосторожность и недооценка окружающих рисков - вот три основные причины несчастных случаев на воде", - отмечает представитель департамента безопасности на воде Янис Скримс, призывая выбирать официальные места купания, где дежурят спасатели.

Раз в месяц в рижских местах купания организуется контроль качества воды. Результаты проверки в начале мая очень хорошие - во всех официальных местах купания в Риге купание безопасно.

Как говорят представители Рижской думы, в этом году во всех местах для купания сделаны улучшения для комфортного отдыха. На Кипсале, в Вакарбулли и Даугавгриве установлены новые раздевалки для людей с ограниченными возможностями. В Вакарбулли и на Кипсале установлены дощатые настилы с террасами для отдыха с шезлонгами и скамейками.