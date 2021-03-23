Когда мы задаемся вопросами о возможности жизни на Марсе, то обычно речь идет о прошлом. Жизнь на красной планете в будущем — это скорее удел научной фантастики. Мы же постараемся понять, насколько сочинения и фантазии о жизни на Марсе и как мог бы быть устроен быт землян, если они станут марсианами, соответствуют истине.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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Если кто-то думает, что самое трудное в освоении соседней планеты — добраться до нее, напомним, что условия на Марсе куда суровее земных. Жизнь без тщательных предварительных работ там невозможна. Планету нужно серьезно преобразовывать, сейчас там нет даже нет подходящей атмосферы. Если это не удастся сделать, людям придется жить под куполами или возвратиться в пещеры. Уход в пещеры — кстати, самый реалистичный сценарий.

Почему мы не могли бы просто (если рассматривать само попадание на Марс как простую задачу) перебраться жить на сравнительно недалекую от нас планету? Потому что, если Марс полноценно не подготовить, то высадка на его поверхность без скафандра для любого человека завершится летальным исходом. И дело не только в том, что сильная радиация неизбежно приведет к онкологическому заболеванию. Условия на красной планете таковы, что человек умрет еще до того, как заболеет раком. На Марсе недостаточно кислорода, чтобы можно было дышать, к тому же невысокое атмосферное давление означает, что жидкости человеческого организма, подверженные воздействию внешней среды — например, слюна на языке — начнут незамедлительно кипеть и испаряться.