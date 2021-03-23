Пока вирус ограничивает собрания на Земле, на орбите Марса происходит настоящая тусовка — самая активная за последние десятилетия. В феврале с интервалом в несколько дней на Марс были посланы летательные аппараты сразу трех стран. Первым был спутник Объединенных Арабских Эмиратов Hope. Затем — китайский Tianwen-1, который какое-то время крутился на орбите, прежде чем отправить свой марсоход на поверхность красной планеты. А аппарат NASA Perseverance уже успешно "примарсился". У него особая миссия. Впервые одна из главных задач — искать так называемые "биологические отпечатки" или следы когда-либо существовавшей микроскопической биологической жизни, а не просто пригодные для жизни условия. Мысль о том, что Земля могла быть не единственной "живой" планетой в Солнечной системе будоражит человечество столетиями. Сейчас мы ближе к истине, чем когда-либо прежде, но вперед продвигаемся медленно и с умом.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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Когда астробиологи говорят о жизни в других местах Солнечной системы и за ее пределами, то часто используют выражение — "жизнь, с которой мы знакомы". И это не просто красивые слова. А осознание — мы действительно до конца не знаем, что такое жизнь. Не знаем о том, как зародилась жизнь на Земле, как она могла возникнуть на других планетах, в пыли которых пока не обнаружены человеческие следы.

Если мы найдем следы жизни на Марсе, то сможем ли мы их идентифицировать?