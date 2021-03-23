Каждому из нас не раз мешали погодные условия — ливень именно тогда, когда нужно идти на работу, сильный ветер именно в тот день, когда захотелось провести выходной на пляже, неожиданный снегопад в апреле, когда все уже растаяло и казалось, что пришла весна. Время от времени здесь, на Земле, бывают ураганы, землетрясения, цунами или похолодание. Но для нас это — привычное дело, если сравнивать с условиями, которые придется учитывать, если человек отправится на Марс. И это произойдет уже в ближайшие десятилетия. Марс и Землю объединяет многое — именно поэтому он кажется самым перспективным вариантом в качестве нашего второго дома в Солнечной системе. Но у них немало различий, и некоторые из них могут привести к гибели космических путешественников.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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У Марса и Земли взаимовыгодная позиция для межпланетного рейса, и с доступными на сегодняшний день технологиями дорога в один конец требует минимум полугода. Долго, не так ли? Поэтому в этой статье мы постараемся подробно объяснить, как мог бы выглядеть обычный день на Марсе.