Просыпаешься, завтракаешь яичницей с помидорами, запиваешь кофе, забираешься в космический корабль, жмешь на кнопку — и рулишь на Марс. С точки зрения науки, хотя пока только концептуально, идея о возможности человека полететь на красную планету на частном пилотируемом корабле, существует около семидесяти лет.

Выглядит корабль как огромная ракета или он размером с бусик, нужно ли поворачивать ключ зажигания или кнопка старта будет расположена на пульте, надеты на тебе шорты и футболка с любимым принтом или специальная одежда — всего лишь детали. Важнее всего идея — человек может построить аппарат, который сможет доставить его на Марс. Путь к этой идее быль сложным и долгим.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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Красную планету заметили еще древние цивилизации. Из-за красноватого оттенка ей приписывали божественные свойства, связывали с войнами или как минимум темными временами. Божественная сущность Марса ясно демонстрировала, что для простых смертных он останется недостижимым, что тысячелетиями передавалось от поколения к поколению через сказки и легенды.