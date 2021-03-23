Всюду, куда ступала нога человека, окружающая среда в той или иной мере менялась под его нужды и пожелания. Если уместно сравнение с ремонтом квартиры или благоустройством уже построенного дома с водопроводом, электричеством и кондиционированием воздуха, то в далеком будущем цивилизации, возможно, придется столкнуться с более грандиозным по масштабам проектом — построить с нуля новый дом, то есть сделать целый мир пригодным для жизни. Насколько реальны теории и фантазии о терраформировании Марса — его превращения в относительно комфортную для колонизации планету?

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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На Марсе нет условий, которые на Земле воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Больше нет — существует ряд доказательств, что много миллиардов лет назад хотя бы часть этих условий была и на Марсе. Что же необходимо для того, чтобы жизнь на этой мертвой планете сделать более комфортной и похожей на земную?