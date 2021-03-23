До момента, когда мы сможем отправить на Марс первых исследователей, еще пройдет какое-то время, а пока остается довольствоваться информацией, которую предоставляют роботы, изучающие Красную планету. Правда, "довольствоваться" — не лучшее определение возможностей механических исследователей Марса.

Да, первые отправленные туда зонды могли только сделать снимок, пролетая мимо, а теперь там находятся целые лаборатории, роботы могут слышать, видеть, собирать образцы пород и тщательно исследовать ситуацию на Марсе, а также получать ценную информацию о прошлом планеты. Однако раньше было сложно даже достичь ее орбиты.

Это статья в рамках проекта о соседе Земли по Солнечной системе Марсе — об исследованиях, планируемых в будущем миссиях астронавтов, первых поселениях людей и мечтах о терраформировании. В виртуальное путешествие на красную планету мы отвезем тебя в космобусике Delfi. Запрыгивай!

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Первые попытки приблизиться к красной планете были предприняты в 60-х годах прошлого века. В борьбу за первенство поначалу ввязались две сверхдержавы — Советский Союз и США. После развала СССР в исследовании Марса доминировали США, а иногда какой-нибудь зонд в направлении планеты отправляли и другие страны, к примеру, Китай, Япония или Объединенные Арабские Эмираты.