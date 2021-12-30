2021: итоги
Каким мы запомним 2021 год: лучшие фотографии
Шаман ворвался в Капитолий. Врачи доставляют вакцины от Covid-19 в самые труднодоступные уголки мира. Летают ракеты и извергаются вулканы.Талибы захватили Афганистан. Меркель уходит. В пустыне на Земле имитируют марсианскую станцию. Показываем лучшие фото 2021 года от новостных агенств со всего мира.
6 январь 2021, Вашингтон, США. Сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, округ Колумбия. Позже суд приговорил "шамана", 34-летнего Джеймса Энтони Чансли, к 41 месяцу тюремного заключения. Фото: AFP/LETA/Scanpix
20 января 2021, США. Кандидат в президенты Берни Сандерс сидит в рукавицах во время инаугурации 46 президента США Джо Байдена. Фото одинокого Сандерса сразу стало мемом, а женщина, которая связала ему варежки, получила более 18 тысяч новых заказов. Фото: AFP/LETA/Scanpix
7 февраля 2021, граница Иордании. Танец скворцов над долиной реки Иордан. Фото: AFP/LETA/Scanpix
15 февраля 2021, село Гунейямак, Турция. Доктор Акай Кая и медсестра Йылдыз Айтен добираются до отдаленной деревни Гунейямак на востоке Турции, чтобы вакцинировать от Covid-19 жителей старше 65 лет.
Фото: AFP/LETA/Scanpix
21 марта 2021, Исландия. Путешественники смотрят на лаву, которая течет из извергающегося вулкана Фаградальсфьядль примерно в 40 километрах от Рейкьявика. Фото: AFP/LETA/Scanpix
12 апреля 2021, Япония. 89-летняя создательница клуба чирлидеров-сениоров "Японские помпоны" вместе с группой. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
14 мая 2021, Газа. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" (слева) перехватывает ракеты, выпущенные движением ХАМАС (справа) в направлении южного Израиля. Фото: AFP/LETA/Scanpix
25 июня 2021, Миннеаполис, США. Протестующие после вынесения приговора Дереку Шовину, бывшему полицейскому Миннеаполиса, признанному виновным в убийстве черного мужчины Джорджа Флойда. Его приговорили к 22 годам тюрьмы. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
2 июля, Арекипа, Перу. Медицинские работники пересекают реку Камана, чтобы привить пожилых людей вакциной Pfizer-BioNTech. Фото: AFP/LETA/Scanpix
19 июля 2021, Кройцберг, Германия. Дома на колесах разрушены наводнением, вызванным сильными дождями в регионе. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
6 августа 2020, Лимни, Греция. Люди садятся на паром во время эвакуации от лесных пожаров на острове Эвия. Этим летом в Греции жара выше 40 градусов продолжалась больше недели – из-за высокой температуры по все стране горели леса. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
14 Августа 2021, Кабул, Афганистан. Афганский ребенок играет возле временного убежища в общественном парке в Кабуле. Фото: EPA/LETA/Scanpix
15 августа 2021, Кабул, Афганистан. Боевики Талибана взяли под свой контроль президентский дворец Афганистана в Кабуле, после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны. Фото: AP/LETA/Scanpix
13 сентября 2021. Нью-Йорк США. Ким Кардашьян на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Тема бала 2021 – "В Америке: язык моды". Фото: AP/LETA/Scanpix
10 октября 2021, пустыня Негев, Израиль. Астронавты из групп Европы и Израиля во время тренировочной миссии для полета на Марс. Тренировка проходит в кратере Рамон, в южной части израильской пустыни Негев, имитирующей марсианскую станцию. Фото: AFP/LETA/Scanpix
8 ноября, Индия. Паломница купается в водах реки Ямуна в рамках ритуалов предстоящего индуистского фестиваля Чхат Пуджа. Омовение происходит не смотря на пену, которая появилась из-за загрязнения воды в Нью-Дели.
Фото: AFP/LETA/Scanpix
25 ноября 2021, граница Польши и Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре Брузги. 8 ноября 2021 года на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией обострился миграционный кризис. Евросоюз считает происходящее гибридной атакой режима Александра Лукашенко.
Фото: TASS/LETA/Scanpix
2 декабря 2021, Берлин, Германия. Прощальная церемония бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель занимала пост главы государства почти 16 лет. Фото: imago images/LETA/Scanpix
13 декабря 2021, Ла Пальма, Испания. Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла Пальма. Вид из Эль-Пасо. Фото: APF/LETA/Scanpix.

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