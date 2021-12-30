10 октября 2021, пустыня Негев, Израиль. А стронавты из групп Европы и Израиля во время тренировочной миссии для полета на Марс. Тренировка проходит в кратере Рамон, в южной части израильской пустыни Негев, имитирующей марсианскую станцию. Фото: AFP/LETA/Scanpix

