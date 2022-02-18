Украина зимой 2022 года: мирная жизнь в ожидании войны?
Фото Марис Морканс, текст Полина Шилина
Украина, а вместе с ней и вся Европа по-прежнему живет в напряжении: о вероятном военном конфликте с участием России говорят уже не первый месяц. Была озвучена даже дата атаки — 16 февраля, но в итоге прогнозы не сбылись. На минувшей неделе журналисты портала Delfi побывали и в Киеве, и на территориях подконтрольных Украине Донецкой и Луганской областей. Репортаж об этом здесь. Сегодня Delfi публикует фотографии, сделанные в ходе этой поездки.
Ночной вид на Майдан Незалежности — центральную площадь Киева. Именно здесь в ноябре 2013 года состоялась массовая протестная акция Евромайдана, в которой приняли участие тысячи человек. В декабре того же года на площади собрались уже сотни тысяч украинских граждан, требующих отставки теперь уже бывшего президента Виктора Януковича. В феврале 2014 года во время столкновений здесь погибли 107 человек.
Один из памятников погибшим на Майдане — так он выглядит зимой 2022 года. Самому младшему из погибших было 17 лет, самому старшему — 83 года.
Однако в целом украинская столица живет обычной жизнью. Это вполне европейский город, в котором ничто не указывает на угрозу войны: отреставрированные монументальные здания, магазины брендовой одежды, чистые улицы, пробки и привычные для рижан доставщики еды Bolt Food.
Из Киева на скором поезде мы отправились на восток страны, в Краматорск. Контраст с киевской жизнью очень заметный.
Краматорск, который сейчас является столицей украинской части Донецкой области, напоминает небольшие города, построенные вокруг градообразующих предприятий. Летом 2014-го года Краматорск оказался в эпицентре боевых действий. Сейчас многое здесь восстановлено, в том числе улицы в центре города. О войне напоминают лишь бродячие собаки. По словам местных жителей, собаки во время войны помогали убивать мышей-полевок, которые съедали продовольственные запасы, предупреждать об опасности. Многие из них остались без хозяев и так и продолжают блуждать по Краматорску.
В Краматорске расположена Донецкая областная военно-гражданской администрация, которой руководит Павел Кириленко. Фото сделано около здания администрации.
Следующая остановка - Северодонецк, который расположен в Луганской области. По дороге проезжаем Славянск, сюда мы еще вернемся.
Северодонецк: та же типовая застройка, маленькие магазины и салоны операторов мобильной связи. Это здание расположено рядом с Луганской областной военно-гражданской администрацией. Барельеф сохранился со времен Советского союза.
Дальше - небольшой город Золотое, где проходит линия разграничения. До линии фронта несколько сотен метров. Это здание давно покинуто жильцами.
Обстрелы происходят регулярно: украинские военные утверждают, что стрельба идет наугад.
На базе в Золотом служат военные разных возрастов. Кроме того, среди военных есть и женщины.
Окопы на линии разграничения. Длина этой траншеи около 700 метров.
Надпись на заборе одного из дворов в Золотом. "Все забрали уже давно. Не ищите вчерашний день".
Горское расположено совсем недалеко от Золотого. Там находится Горская городская военно-гражданская администрация.
Новых автомобилей в маленьких населенных пунктах Восточной Украины совсем не много. В ходу продукция советского автопрома.
В Горском, как и в других городах Восточной Украины жизнь идет своим чередом. Проблемы такие же, как и везде. На снимке — житель Горского.
Этот дом находится в Золотом. Как и многие другие дома в этой части населенного пункта, он был разрушен во время военных действий.
На расстоянии 800 метров от места съемки, за лесом, находится территория самопровозглашенной ЛНР.
Последняя точка поездки, Славянск. Город был захвачен в апреле 2014 года, позже украинской армии удалось его отбить. На фото один из корпусов психиатрической больницы, которая была полностью разрушена во время боев.
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