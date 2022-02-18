Краматорск, который сейчас является столицей украинской части Донецкой области, напоминает небольшие города, построенные вокруг градообразующих предприятий. Летом 2014-го года Краматорск оказался в эпицентре боевых действий. Сейчас многое здесь восстановлено, в том числе улицы в центре города. О войне напоминают лишь бродячие собаки. По словам местных жителей, собаки во время войны помогали убивать мышей-полевок, которые съедали продовольственные запасы, предупреждать об опасности. Многие из них остались без хозяев и так и продолжают блуждать по Краматорску.