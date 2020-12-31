Каким мы запомним 2020 год: лучшие фотографии

Август 2020. Бейрут, Ливан. Последствия мощного взрыва в порту Бейрута, в результате кот ор о го погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, а несколько кварталов города оказались полностью разрушены. Фото: Reuters/LETA/Scanpix

