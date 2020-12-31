2020: итоги
Каким мы запомним 2020 год: лучшие фотографии
Новостные агенства представили подборку лучших фотографий года. Эмоции и страсть, радость и слезы, удачные ракурсы и необычные моменты... Мы выбрали самые яркие снимки на наш взгляд.
Январь 2020. Ухань, Китай. Врачи в защитных костюмах проверяют пожилого мужчину в маске, который упал и скончался на улице возле больницы в Ухани. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Январь 2020. Лос-Анджелес, США. Фанаты прощаются с легендой баскетбола Коби Брайантом, разбившимся с дочерью на частном вертолете. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Январь 2020. Лос-Анджелес, США. Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан во время публичного выступления в память о великом Коби Брайанте. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Февраль 2020. Шанхай, Китай. Загадoчный вирус, пoявившийся в Китае, заставил жителей скупать средства индивидуальнoй защиты и oдевать маски на свoих дoмашних питомцев. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Март 2020. Никoсия, Кипр. Пандемия коронавируса заставила многих любителей спорта перейти на домашние тренировки. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Апрель 2020. Нью-Йорк, США. Тела умерших от коронавируса перевозят в грузовик-рефрижератор, служащий временным моргом в больнице Вайкофф в Бруклине. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Апрель 2020. Веллингтон, Новая Зеландия. Британский принц Уильям и его супруга встречают воина Маори на встрече в Доме правительства в Веллингтоне. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Апрель 2020. Нью-Йорк, США. Неопознанных граждан хоронят в братских могилах на острове Харт в Нью-Йорке во время эпидемии коронавируса. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Апрель 2020. Нью-Йорк, США. Женщина в маске проходит мимо фрески с изображением руки на фасаде здания в охваченном коронавирусом Нью-Йорке. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Апрель 2020. Ньюкасл, Великобритания. Британский триатлет Ллойд Беббингтон тренируется в специально оборудованном бассейне на своем садовом участке в условиях пандемии коронавируса. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Май 2020. Миннеаполис, США. Протестующие поджигают полицейский участок в Миннеаполисе, штат Миннесота, в ходе акции протеса после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Июнь 2020. Миннеапoлис, США. Тысячи людей вышли на улицы американских гoрoдoв после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в рамках акции Black Lives Matter против полицейского насилия. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Июнь 2020. Барселона, Испания. Оперный театр Лисео в Барселоне дает первый после весеннего карантина концерт - домашним растениям в горшках. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Июнь 2020. Сент-Луис, США. Супруги-юристы Марк и Патрисия Макклоски защищают свою частную территорию от участников акций протеста Black Lives Matter. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Июль 2020. Кумамура, Япoния. Проливные дожди в японской Кумамуре повлекли за собой наводнения и стали причиной больших разрушений. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Август 2020. Бейрут, Ливан. Последствия мощного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, а несколько кварталов города оказались полностью разрушены. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Август 2020. Минск, Беларусь. Сотрудник силовых структур в черной балаклаве разводит руками над лежащим на земле полураздетым задержанным Евгением Заичкиным во время первой ночи протестов против результатов президентских выборов в Беларуси. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Август 2020. Минск, Беларусь. Массовые протесты на улицах столицы страны после президентских выборов. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Август 2020. Берлин, Германия. Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику Charite после отравления. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Сентябрь 2020. Лесбос, Греция. Женщина с ребенком на руках покидает территрию сгоревшего лагерь беженцев на греческом острове Лесбос. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Сентябрь 2020. Сан-Франциско, США. Небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет в результате масштабных лесных пожаров, площадь которых превысила 809 тысяч гектаров. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Сентябрь 2020. Флoрида, США. Президент США Дональд Трамп выступает с речью во время предвыборной кампании во Флориде. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Сентябрь 2020. Ватикан. Папа Римский Франциск молится со священниками во внутреннем дворе Сан-Дамасо в разгар пандемии коронавируса. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Oктябрь 2020. Париж, Франция. Открытый чемпионат Франции по теннису из-за пандемии коронавируса в 2020 году прошел без зрителей, как и большинство спортивных соревнований. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Oктябрь 2020. Тертер, Тертерский район. Жительница Нагорного Карабаха смотрит на свой разрушенный дом. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Oктябрь 2020. Измир, Турция. Кладбище лайнеров у побережья Турции, где доживают последние дни круизные лайнеры компаний, понесших серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Ноябрь 2020. Уилмингтон, США. Реакция Джо Байдена и его штаба на итоги голосования на выборах президента США. Фото: AFP/LETA/Scanpix
Ноябрь 2020. Стамбул, Турция. Бритаец Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера, став семикратным чемпионом "Формулы-1". Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Ноябрь 2020. Буэнос-Айрес, Аргентина. Фанат Диего Марадоны. Легендарный футболист умер 25 ноября в возрасте 61 года. Фото: Reuters/LETA/Scanpix
Декабрь 2020 года. "Я позвонил своему убийце. Он признался". Российский оппозиционер Алексей Навальный (справа) разговаривает с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. На заднем плане журналист-расследователь Bellingcat Кристо Гроздев не может поверить тому, что слышит. Полная запись разговора.