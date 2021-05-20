Кто сбежит из налогового рая? Парадокс белорусской IT-отрасли

По наблюдению IТ-менеджера и IТ-блогера Сергея Лавриненко, настроения в отрасли не панические, скорее тревожные. Компании по-прежнему идут в ПВТ, в некоторых из них растет штат, и при этом специалисты действительно продолжают уезжать за границу. Что касается количества выданных разными странами рабочих виз для белорусских айтишников, то оно не равно количеству уехавших. Например, Польша выдала 9 000 таких виз, но их получили, в том числе, и члены семей. "Многие открыли визы на всякий случай. Очевидно, что следующая волна отъездов будет по окончании учебного года – кто-то не хочет отрывать детей от учебы. Кто-то не может оставить пожилых родственников. То есть такого бегства-бегства, чтобы все взяли да и уехали – такого нет и, наверное, не будет. Если не произойдет какой-то совсем уж катастрофы, например, закрытие ПВТ или вооруженный конфликт. Если ситуация в Беларуси не будет меняться к лучшему, тренд на отъезд сохранится".