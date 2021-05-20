Кто сбежит из налогового рая? Парадокс белорусской IT-отрасли

Статус резидента ПВТ в мае 2021 года имела 1021 компания – это и белорусские IT-предприятия, и центры разработки, и другие структурные подразделения глобальных компаний. Более 40% резидентов Парка – компании с зарубежным капиталом. За 15 лет своего существования ПВТ вырос в один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе.
В западных СМИ парк называли "Кремниевой долиной" Восточной Европы, однако с таким определением соглашаются не все собеседники Delfi.
Айтишники стали заметной профессиональной группой среди участников протестов. И вскоре после начала репрессий началась миграция IT-специалистов из страны. В первую очередь IT-компании вывезли из Беларуси специалистов, которые должны оставаться на связи в круглосуточном режиме. Позже релокацию стали предлагать и другим сотрудникам – в случае угрозы личной безопасности или по желанию. Возможность переезда вошла в соцпакет, который предлагали многие работодатели.
Оснований для недоверия более чем достаточно. Помимо политических репрессий, в Беларуси регулярно происходят задержания по достаточно абсурдным поводам. За ним следуют суды, арест, а в худшем случае – уголовные дела с перспективой заключения на годы. На официальном уровне можно услышать призывы "вырезать весь нелояльный частный бизнес". 18 мая власти заблокировали крупнейший независимый новостной портал в стране Tut.by. Комитет госконтроля выступил с заявлением, согласно которому ООО "Тут Бай Медиа" уклонялось от уплаты налогов в особо крупном размере. Tut.by был резидентом ПВТ с 2019 года. В тот же день, 18 мая, Наблюдательный совет парка исключил его из числа резидентов ПВТ (подробнее о ситуации в Tut.by).