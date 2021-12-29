Принятие разочарования – идеальное описание 2021-го. С этого год и начался – я поступала в универы, выбрала три. Все они были художественными, а значит, для каждого нужно было подготовить портфолио и для каждого свои задания, а потом в каждом пройти интервью. Это был очень долгий и неприятный процесс, а оказалось, зря.



Я не попала ни в один универ, хотя никогда не думала, что буду тем человеком, у которого не получится поступить. В итоге я все таки поступила, но не туда, куда хотела – не в Голландию, а в Эстонию.



Летом случилось второе сильное разочарование. Почти полгода я составляла и делала зин (независимое издание в небольшом тираже, прим. ред.), и когда наконец его выпустила, поняла, что мое окружение не такое поддерживающее, как я думала. Я не то, чтобы ожидала прославиться и увидеть свое имя на всех билбордах страны, но ожидала, что хотя бы близкие друзья заинтересуются и купят зин, тем более стоил он недорого. Но нечего тратить силы на разочарование – силы не вернутся и не окупятся, нужно принять и идти дальше.



Я и пошла дальше, разочаровываться в универе. В том, что искусство это не так свободно, как я думала, и в том, что у преподавателей могут быть свои вкусы, под которые нужно подстраиваться. И в том, что образование не суперское и непонятно, что с ним потом делать. Мне, конечно, все об этом говорили, но да ладно.



Что интересно – с каждым разом разочарование переживается все менее трагично. Да, немного грустно, зато я научилась извлекать из неудач силу. В 2021 году я поняла, что разочарование – это сила, и, хотя принимать его не легко, ты принимаешь – и становишься круче.