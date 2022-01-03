"Я вакцинируюсь, потому что хочу увидеться с прадедушкой и прабабушкой", – утверждал весной с плаката в рамках кампании вакцинации Каспарс Горкшс, мужчина средних лет, в недавнем прошлом – капитан сборной Латвии по футболу. Неудачный перевод стал причиной мемов и издевательств в соцсетях, а рекламное агентство, пославшее Горкшса к праотцам, принесло извинения русскоязычной аудитории.



Но эта история стала лишь одним комическим эпизодом в весьма трагической истории. Пандемия доказала, что «русский вопрос» в Латвии никуда не исчез. Да, страсти стихли: пожилые русскоязычные, среди которых много неграждан, доживают свой век в российском информационном пространстве. Без бурных протестов принято решение о дальнейшем переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Однако социальная отчужденность проявилась именно тогда, когда общество столкнулось с реальной угрозой. Как выяснилось, вирус не видит "красных линий", прочерченных политиками.



Коммуникация с русскоязычным населением была провалена. Идея Министерства здравоохранения разослать именные письма с призывом вакцинироваться русскоязычным пенсионерам на их родном языке не получила поддержку в правящей коалиции. Несмотря даже на то, что премьер Кришьянис Кариньш изо всех сил пытался пробить это решение.



Еще в 2020-м году из эфира Первого Балтийского канала – третьего на тот момент по аудитории в Латвии – исчезли латвийские новости на русском языке. 2021-й стал годом полной неопределенности для общественного телеканала LTV-7 (по новому плану, он уйдет из телеэфира в 2022-м). Внезапно выяснилось, что инструментов коммуникации с населением, которое не доверяет прививкам, почти не осталось. А те, что остались, по сути не могут рассчитывать на господдержку. Итогом стали шокирующие репортажи из Даугавпилсской больницы и неполиткорректные предположения, сколько пациентов с Covid-19 в реанимации – русскоязычные.



Скорее всего, мы никогда не узнаем, правда ли то, что заболеваемость и смертность от Covid-19 отличалась среди представителей разных национальностей. Такую статистику – по крайней мере, официально – в Латвии не собирают.