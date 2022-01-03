Зимой мы стояли в очередях на входе в магазины – привыкали к ограничениям на количество посетителей. Весной очереди выстроились у центров вакцинации. Здесь стояли те, кто мечтал получить волшебный укол, который вновь откроет границы, офисы, торговые центры и сделает жизнь прежней. Вышло иначе, но это уже другая история. Сейчас мы стоим в очередях в магазины и аптеки в «красной зоне»: поток посетителей регулируется выдачей корзинок. В «зеленой зоне» ждем, чтобы показать QR-код. Месяцами ждем получения нового паспорта. Остановка плановых медицинских услуг удлинила очереди к врачам. Наконец, очереди в Lidl на пике третьей Covid-19 совершенно точно станут одним из символов этого года.
У повсеместной удаленки далеко идущие экономические последствия. Кто не готов в доставку, кто плох в интернете и соцсетях – скорее мертв, чем жив. Меняются требования к офисам, покупка загородного дома после двух лет пандемии кажется более привлекательной инвестицией, чем приобретение городской квартиры… Социальное расслоение все жестче. Те, кто зарабатывает движением компьютерной мыши, кроме всего прочего подвергают себя меньшему риску заражения (или увольнения, или простоя). Те, кто не может работать из дома – врачи, полицейские, социальные работники, водители общественного транспорта – в группе риска.
Мир расширился и сузился одновременно. Виртуально тебе принадлежит безграничная вселенная (были б деньги на счету!). В реальности ты все чаще повелитель собственной квартиры. И все. О том, как это отразится на нашем здоровье, расскажут социологи и психологи. У них сейчас безграничный простор для работы.
Оказалось, что "удаленка" приносит множество проблем школьникам. Кто-то не умеет учиться самостоятельно, у кого-то проблемы с социализацией, кто-то страдает от рост нагрузки… Итог: демотивация, психологические проблемы и падение уровня знаний. Во-вторых, удаленная учеба приводит к выгоранию педагогов. Их к такому тоже не готовили. В-третьих, она бьет по родителям: они превращаются в репетиторов для своих детей и часто теряют возможность полноценно работать. Наконец, "удаленка" усугубляет социальное неравенство уже в самом юном возрасте. Если вам повезло родиться у обеспеченных и образованных родителей, то у них, скорее всего, найдется время на ваши занятия и деньги на репетитора и быстрый ноутбук. Если нет – то учебный процесс это ваша личная проблема. Когда придется сдавать экзамены, все это сыграет свою роль. И, наконец, никто не отменял масштабные реформы в сфере образования: "компетентностный подход" и перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения.
Теперь концепция поменялась: мы хотим вернуть детей в школы любой ценой. Пусть плюют в пробирки, пусть сдают тесты – только бы учились очно.
В Риге не хватает сотен дворников, отложивших в сторону метлы и лопаты из-за нежелания вакцинироваться. Школы нуждаются в педагогах (в дефиците – учителя топовых предметов: математика, английский, латышский). Не хватает "дальнобойщиков": в Европе сотни тысяч вакансий, а Латвии приходится спасаться гастарбайтерами. Служба госдоходов жалуется, что ей не хватает программистов. Проекты запаздывают, поскольку у исполнителей заказов не хватает свободных рабочих рук. Социальные работники трудятся на износ. Система госуправления предупреждает: из-за неконкурентных зарплат специалисты уходят в частную сферу.
Требование к обязательной вакцинации (пока) не пробило невосполнимую кадровую дыру, но еще раз подсветило старый тренд: рабочей силы в стране не хватает. С учетом низкой рождаемости решать кадровые проблемы за счет местного населения с каждым годом все сложнее.
Но нелегалы приходят и уходят, а проблемы рынка труда остаются. Пока латвийская миграционная политика основана на принципе "не пускать" (или, по крайней мере, "не облегчать"). Но если мы нуждаемся в притоке рабочей силы, то пора сформулировать требования и вступить наконец в борьбу за конкурентоспособных и близких культурно экспатов и гастарбайтеров.
Кабинет министров демонстрирует небывалый оптимизм, утверждая, что экономика после Covid-19 восстанавливается быстрее, чем предполагалось. Рост ВВП в 2021 году может составить 3,7%, главный риск нестабильность с Covid-19. Средствами государство распоряжается весьма вольно: расходы госбюджета-2021 почти на 2 миллиарда евро превысят доходы. Погашать дефицит будет за счет займов. В период с 2021 по 2027 год Латвия получит 1,8 млрд евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости, созданного специально для преодоления последствий пандемии. Ожидаются и большие вложения в инфраструктуру. В 2021 году в Латвии уже началось возведение железнодорожной ветки Rail Baltica.
Тем временем инфляция в стране превысила уровень кризисного 2009-го года (во всем Европейском союзе она достигла максимума за 25 лет). Подорожали фактически все коммунальные услуги, в октябре был побит рекорд стоимости бензина десятилетней давности. Выросли цены практически все продукты питания, включая самые необходимые: цена на картофель взлетела на 50%. Дорожает недвижимость, как новая, так и на вторичном рынке. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно.
Смогут ли прогрессивные руководители Рижской думы вернуть доверие изнуренных локдауном, инфляцией и ледяными улицами рижан? Это мы узнаем в следующем году.
Но эта история стала лишь одним комическим эпизодом в весьма трагической истории. Пандемия доказала, что «русский вопрос» в Латвии никуда не исчез. Да, страсти стихли: пожилые русскоязычные, среди которых много неграждан, доживают свой век в российском информационном пространстве. Без бурных протестов принято решение о дальнейшем переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Однако социальная отчужденность проявилась именно тогда, когда общество столкнулось с реальной угрозой. Как выяснилось, вирус не видит "красных линий", прочерченных политиками.
Коммуникация с русскоязычным населением была провалена. Идея Министерства здравоохранения разослать именные письма с призывом вакцинироваться русскоязычным пенсионерам на их родном языке не получила поддержку в правящей коалиции. Несмотря даже на то, что премьер Кришьянис Кариньш изо всех сил пытался пробить это решение.
Еще в 2020-м году из эфира Первого Балтийского канала – третьего на тот момент по аудитории в Латвии – исчезли латвийские новости на русском языке. 2021-й стал годом полной неопределенности для общественного телеканала LTV-7 (по новому плану, он уйдет из телеэфира в 2022-м). Внезапно выяснилось, что инструментов коммуникации с населением, которое не доверяет прививкам, почти не осталось. А те, что остались, по сути не могут рассчитывать на господдержку. Итогом стали шокирующие репортажи из Даугавпилсской больницы и неполиткорректные предположения, сколько пациентов с Covid-19 в реанимации – русскоязычные.
Скорее всего, мы никогда не узнаем, правда ли то, что заболеваемость и смертность от Covid-19 отличалась среди представителей разных национальностей. Такую статистику – по крайней мере, официально – в Латвии не собирают.
Бардак с введением "ковидных" ограничений и закупка больших объемов вакцины AstraZeneca, которой жители прививаться не захотели. Создание Бюро вакцинации с грандиозными зарплатами (сам процесс вакцинации оно наладить так и не смогло). Потерянное лето: правительство медлило, хотя весь мир уже знал и о «дельта»-штамме, и о неизбежном росте заболеваемости и смертности. Страх перед введением жестких мер за год до выборов. На этом фоне – повышение зарплат всем высшим государственным должностным лицам: президенту, премьеру, министрам, депутатам Сейма.
Все мы дорого заплатили за летнюю нерешительность: рекордная в ЕС смертность, коллапс в больницах и локдаун с комендантским часом на четыре недели. Кабинет министров продолжает "мотать" до сих пор: сначала обещают, потом отменяют раздачу бесплатных тестов населению. Сначала анонсируют обязательное тестирование на работе, потом делают его добровольным... Растерянностью пользуются популисты. Алдису Гобземсу, создавшему партию "Закон и порядок", 18 августа удалось вывести на улицы Риги тысячи противников вакцинации. Это была самая массовая акция протеста за последние годы. Под выборы создана и партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса: она тоже борется за все хорошее против плохого кабинета министров.
До 11 января руки правительства развязаны: режим чрезвычайной ситуации дает ему более широкие полномочия, а Сейм поражен в правах. Но так будет не всегда. В парламенте коалиция вынуждена опираться на индивидуальные договоренности с "независимыми" депутатами. До выборов меньше года. скучно не будет.
Интересно, что в вопросе подхода к вакцинации мир не разделяется на «хороших» и «плохих» парней: к одинаковым методам, разве что с местным колоритом, прибегают и Европейский союз, и США, и Россия. Латвия – в общем тренде.
Где заканчивается и начинается свобода каждого человека? Мое тело – мое дело? Может ли государство ограничивать права конкретного индивида ради блага общества в целом? Не идем ли мы к элитаризму, когда просвещенный правящий класс знает, как народу лучше, не считаясь с мнением менее образованного большинства? Означает ли это, что одна из жертв Covid-19 – демократия? Но разве мы готовы платить за демократию человеческими жизнями?
Ответы на эти вопросы только предстоит искать и Латвии, и миру. Covid-19 рано или поздно отступит, выдохнется, собрав свои жертвы. Но удивительно как быстро, всего-то за год, то, что кажется неприемлемым, невозможным, даже атавизмом прошлого – стало рядовым явлением нашей повседневной жизни. И нам с этим жить уже в постковидную эпоху.