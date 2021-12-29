Как пережить 2021, если тебе около 20
Взросление – не про возраст
Текст: Алиса Илена
Иллюстрации: Алиса Милюхина
В 2021 году школьники и студенты продолжили учиться и работать удаленно, но стали возвращаться в кинотеатры и больше путешествовать. А еще съезжать от родителей и перебираться за границу. И ходить на терапию. Восемь героев рассказали Delfi, что для них было самым главным в 2021 году.
Я с изъянами, я уязвимый
Валера, 20 лет. Студент экономического факультета
Была такая цитата из батла Оксимирона со Славой КПСС, на который я весь год ссылался – "Герою не стыдно сказать: я с изъянами, я уязвимый, поэтому люди в нем видят себя".

В начале 2021 года это не было на меня похоже – в то время я находился в среде, где осознанно отгораживал себя от искренности и ощущения серьезности к себе и к миру. Но в этом году я постепенно пришел к пониманию, что, выбирая так жить, я отказываю себе очень во многом. В том, что требует не бояться быть слабым: пробовать новое, работать над тем, из-за чего неприятно, строить близкие связи с людьми.

Более того, оказалось, что не очень-то и реально всё время быть невозмутимым. Это – эскапизм, а не попытка решить проблемы, за которыми стоит страх вступить с собой в открытый диалог.

В этом году мне досталось довольно много опыта, в котором скрывать свои чувства не получалось совсем. Это сильно контрастирует с изоляцией и пустотой 2020 года.

Взросление
Полина, 20 лет. Работает в школе
2021 был про то, как я встретила человека, которого люблю, сменила две квартиры и поверила в то, что реально съехала от родителей. А еще поняла, что не могу не ходить на работу, когда не хочется. И если так будет продолжаться долго и активно, нужна отдельная шкала расходов на терапевта.

Вообще, я поняла, что взросление – это не про возраст, а про очень замудренный мультитаскинг и большое количество возможностей, про желание учится понимать себя и других, и получать от этого удовольствие.
Смена работы и эмоциональные американские горки
Мила, 22 года. Художница и графический дизайнер

Год начался довольно тяжко, все было какое-то темное и страшное из-за ковида. В начале января мне предложила работу руководительница одной компании – я была у них на интервью еще до пандемии, но тогда выбрали вторую кандидатку. Мне пообещали полную удаленку и нормальную зарплату, я ожидала крутые задачи.

Оказалось, система и стиль коммуникации там довольно устаревшие, визуально все тоже супер-устаревшее и неактуальное. Я думала, ворвусь такая, young blood, и все меня послушают, но не там то было. Я была самой молодой сотрудницей и мою экспертность всегда ставили под вопрос. Коллега, с которой нужно было работать ближе всего, "токсила" в сообщениях, просто потому что у нее больше опыта – должность у нас была одна и та же.

Я работала на полную ставку, а еще училась, тоже фул-тайм. На учебе было все супер, а на работе все не то – задачи не мои, люди не мои, эйджизм. Так каждый день – утром все супер, а вечером работа и жесть. Я довольно быстро поняла, что все идет к выгоранию, и к концу проверочного срока сказала начальнице, что ухожу. Она попросила поработать, пока мне не найдут замену, так я проработала еще три месяца.
"Хотелось просто лечь в какой-то гамак, замотаться в него и хотя бы месяц качаться".
Когда в августе я наконец ушла с работы, почувствовала, что жесть как выгорела. Мне хотелось просто лечь в какой-то гамак, замотаться и хотя бы месяц в нем качаться, не говорить ни с кем, ничего не делать и никуда не идти. Или дрифтить в море на надувном матрасе.

Но мне пришло интересное предложение по работе от компании, для которой я раньше делала фриланс. Они приглашали начать в сентябре и работать на полставки, так как знают, что у меня учеба. Здесь я могу планировать свое время, работать удаленно или по желанию приходить в офис. В итоге хожу в офис, потому что мне очень нравится команда и само место, здесь уютно и атмосфера классная, все как семья. А главное – это работа по специальности и мое место.

Со сменой работы мой заработок уменьшился в три раза. Такая вот денежная жертва, но я решила, что делаю это ради себя и ради своего будущего – хотя деньги, конечно, тоже очень хорошая штука.

За август я не успела особо отдохнуть, а в сентябре началась и работа и учеба, только теперь все наоборот – работа интересная, а учеба тягомотная и тяжелая, с большой нагрузкой. Я чувствую, что супер-уставшая, но понимаю, что очень выросла за этот год, и в профессиональном, и в душевном плане.
Первый молодежный проект Erasmus+
Аня, 17 лет. Учится в школе
Когда вдруг появилось предложение поехать, я решила, почему бы и нет – у меня есть колечко с такой надписью, why not. В среду мы купили билеты, а в понедельник уже вылетали.

Никаких "ковидных" ограничений мы не почувствовали. В латвийской команде пятеро были вакцинированы, а двоим нужно было сдавать тест перед поездкой и еще один после. Тесты были включены в стоимость участия, их оплачивали из денег, выделенных на дорогу. В Италии сертификаты нигде не спрашивали, только один раз на руинах в Помпеи – потому что они считаются музеем.

Это был невероятный опыт, у меня появилось много знакомых из Латвии и из других стран. Прошло два месяца, а я все еще это вспоминаю, смотрю фотки в инстаграме и с пленки. Теперь хочу продолжать участвовать в проектах Erasmus – один, на этот раз школьный, планирую в феврале.
Рига-Франкфурт
Максим, 21 год. Учится на социологическом факультете
Переезд по проекту Erasmus+ и моего университета многое изменил в моей жизни в 2021 году – языковую среду, круг общения, образовательное направление. Я стал жить самостоятельно и начал планировать свой бюджет. Я гораздо раньше собирался это сделать, но получилось только сейчас, после долгого перерыва в этой "ковидной капсуле" с закрытыми границами.
Сексуальность
Лина, 20 лет. Веб-дизайнерка
Все началось с того, что одна моя подруга решила забить на все и скачала Тиндер. На тот момент я не знала, чего хочу, но чувствовала, что хочу какие-то отношения. Тогда я тоже скачала приложение для знакомств и впервые начала с кем-то целенаправленно знакомиться, ходить на свидания.

К середине года я вышла из депрессии и начала работать со своим выгоранием. Я начала исследовать свою сексуальность, а также поменяла отношение к удовольствию – поняла, что для этого не обязательно иметь какие-то особые отношения, можно просто с кем-то познакомиться или сходить в секс-шоп, например. Также я стала больше узнавать о теме, например, слушаю всякие подкасты.

Для меня все это также связано с принятием своего тела – эту тему я разбираю со своим терапевтом уже полтора года, с тех пор, как мы начали терапию. Мы говорим о том, что для классного сексуального опыта важно быть уверенной в себе и себя тоже считать классной. Не пытаться понравиться другому человеку, не втягивать живот и не стараться казаться лучше, чем я есть, а больше думать о том, нравится ли мне другой человек.

Вообще, могу сказать, что несколько месяцев я не ищу никаких отношений – но я пытаюсь понять, что нужно именно мне и учусь сразу говорить с другими о своих желаниях и наших ожиданиях.
Принятие разочарования
Кара, 19 лет. Учится на скульптора
Принятие разочарования – идеальное описание 2021-го. С этого год и начался – я поступала в универы, выбрала три. Все они были художественными, а значит, для каждого нужно было подготовить портфолио и для каждого свои задания, а потом в каждом пройти интервью. Это был очень долгий и неприятный процесс, а оказалось, зря.

Я не попала ни в один универ, хотя никогда не думала, что буду тем человеком, у которого не получится поступить. В итоге я все таки поступила, но не туда, куда хотела – не в Голландию, а в Эстонию.

Летом случилось второе сильное разочарование. Почти полгода я составляла и делала зин (независимое издание в небольшом тираже, прим. ред.), и когда наконец его выпустила, поняла, что мое окружение не такое поддерживающее, как я думала. Я не то, чтобы ожидала прославиться и увидеть свое имя на всех билбордах страны, но ожидала, что хотя бы близкие друзья заинтересуются и купят зин, тем более стоил он недорого. Но нечего тратить силы на разочарование – силы не вернутся и не окупятся, нужно принять и идти дальше.

Я и пошла дальше, разочаровываться в универе. В том, что искусство это не так свободно, как я думала, и в том, что у преподавателей могут быть свои вкусы, под которые нужно подстраиваться. И в том, что образование не суперское и непонятно, что с ним потом делать. Мне, конечно, все об этом говорили, но да ладно.

Что интересно – с каждым разом разочарование переживается все менее трагично. Да, немного грустно, зато я научилась извлекать из неудач силу. В 2021 году я поняла, что разочарование – это сила, и, хотя принимать его не легко, ты принимаешь – и становишься круче.
Любовь
Лида, 24 года. Учится в магистратуре по филологии
В 2021 я встретила любовь – не думаю, что благодаря пандемии или несмотря на нее. Даже в такое время познакомиться можно где угодно, думаю, Тиндер очень классная штука. Кстати, в этом году несколько моих близких друзей тоже встретили там партнеров, и у кто-то тоже началось что-то серьезное.

Но любовь для меня это не только романтические отношения. Это про любимый город, потому что в этом году я переехала в Испанию, про любимую погоду, про любимые занятия, например, рисовать или собирать ракушки на море.

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