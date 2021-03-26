$1 млрд за сексуальные издевательства. Университет в США заплатит студенткам, которые пожаловались на гинеколога
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Университет Южной Калифорнии (USC) согласился выплатить более 1 млрд долларов женщинам, которые наблюдались у бывшего гинеколога студенческого медцентра. Пациентки обвиняют его в преступлениях сексуального характера.

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74-летний Джордж Тиндалл работал гинекологом при Университете Южной Калифорнии почти 30 лет. В 2019 году он был арестован и сейчас ждет суда по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 16 пациенткам. Тиндалл эти обвинения отрицает, он также выражал уверенность, что во время суда его полностью оправдают.

О надругательствах со стороны Тиндалла публично заявили более 350 женщин, которые побывали у него на приеме. Но иск против Университета Южной Калифорнии в связи с действиями гинеколога был подан от имени 710 пациенток. Истицы обвинили руководителей учебного заведения в том, что они долгое время не предпринимали мер против врача, несмотря на многочисленные жалобы на него.

В четверг суд был оповещен о том, что стороны пришли к соглашению: университет заплатит истицам 852 млн долларов. В 2018 году USC уже согласился выплатить 215 млн долларов по групповому иску от имени тысяч пациенток, которые наблюдались у Тиндалла с 1989 по 2016 годы.

В 2018 году после петиции со стороны студентов и порядка 200 преподавателей ушел в отставку президент USC Макс Никиас.

"Я глубоко сожалею, что членам университетского сообщества, которых мы очень ценим, пришлось пережить такую боль, — сказала в своем заявлении глава USC Кэрол Фолт, сменившая на посту Никиаса. — Мы ценим смелость всех, кто решил рассказать о произошедшем, и надеемся, что нынешнее решение принесет женщинам какое-то облегчение".

Выплата, на которую согласился USC, — самая крупная в истории исков учебным заведениям в США. В 2018 году Университет штата Мичиган заплатил 500 млн долларов жертвам Ларри Нассара — спортивного врача, работавшего, в частности, на территории кампуса. Он был осужден за сексуальное издевательство над более чем 300 гимнастками и студентками и отбывает пожизненное заключение.

Ранее Университет Пенсильвании выплатил более 109 млн долларов по искам, связанным с сексуальными домогательствами со стороны футбольного тренера Джерри Сандаски.

Университет Южной Калифорнии — крупный престижный вуз, расположенный в Лос-Анжелесе. Этот частный исследовательский институт, в котором учатся 46 тыс. студентов и работают более 26 тыс. сотрудников, является одним из самых крупных частных работодателей в городе. Его годовой бюджет составляет 5,3 млрд долларов.

В чем обвиняют Джорджа Тиндалла


В 2018 году газета Los Angeles Times опубликовала статью, в которой бывшие и нынешние сотрудники USC рассказали о действиях сексуального характера со стороны доктора Тиндалла на гинекологических приемах.

После этого в полицию обратились несколько сотен бывших пациенток Тиндалла. Однако только в случаях 16 женщин правоохранители нашли достаточно доказательств, чтобы предъявить Тиндаллу обвинения. Его обвиняют в 29 преступлениях сексуального характера, совершенных с 2009 по 2016 годы. Максимальный тюремный срок за них составляет 53 года.

По словам многочисленных пациенток, а также присутствовавших в кабинете медсестер, во время приема Тиндалл отпускал неподобающие комментарии, а также без медицинской необходимости фотографировал половые органы, тщательно ощупывал тела "в поисках раковых родинок" и вводил пальцы в половые органы, порой без перчаток, под предлогом гинекологического осмотра.

Тиндалл проработал в университетской клинике 27 лет, будучи ее единственным гинекологом на полной ставке. Несмотря на то, что жалобы со стороны студентов и коллег начались еще в начале 1990-х, только в 2016 году руководство университета решило отстранить Тиндалла от дел после очередного внутреннего расследования.

Дело Тиндалла вызвало в США новую дискуссию о гинекологии и условиях работы врачей во время интимных осмотров пациенток. Слова жертв Тиндалла и Нассара показали, что молодые женщины не всегда осознают, в чем именно должна заключаться медицинская процедура и где заканчиваются рамки медосмотра.

В США пациентки гинекологов имеют право попросить, чтобы на приеме за шторой присутствовала медсестра или другой медицинский сотрудник. Несколько пациенток Тиндалла отмечали, что он отказывал им в присутствии медсестры.

Но в других случаях медсестры на приемах присутствовали, и они многократно сообщали руководству университета о своих сомнениях по поводу методов работы Тиндалла, а также его неподобающих комментариях. В конечном счете именно показания медсестры, присутствовавшей на его осмотрах, привели к отстранению Тиндалла в 2016 году.

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