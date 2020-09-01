1 сентября у соседей: Литва и Эстония открывают школы и опасаются удаленной учебы

В Литве и Эстонии насчет организации учебного процесса в условиях пандемии принимают решения самоуправления и сами школы, сообщает LSM. Издание отмечает, что рекомендации ответственных министерств в соседних странах были более скудными, чем в Латвии.

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В Латвии Министерство образовании и науки разработало три сценария и рекомендации по организации учебы в новом учебном году. Хотя изначально может показаться, что в соседних странах ситуация похожа, в организации учебного процесса есть некоторые различия.

Литва - решения принимают самоуправления

Литовские школы в основном будут проводить уроки очно с элементами удаленной учебы, сообщили Латвийскому радио в литовском Министерстве образования, науки и спорта. Специального регулирования там не разрабатывали. Самоуправлениям надо понять, как снизить контакт между учениками в помещениях, а если дистанцию обеспечить нельзя, то педагоги должны носить маски.

“Ученики не должны использовать маски, за исключением ситуаций, когда в самоуправлении заболеваемость достигла 16 случаев на 100 000 человек”, - рассказала директор департамента основного и общего образования Ирена Раудиене. По данным Латвийского Центра по профилактике и контролю заболеваний, Литва уже скоро достигнет этого показателя на национальном уровне, так как сейчас он составляет 15,5 случаев на 100 000 человек.

Литовское министерство надеется, что не будет необходимости переходить на удаленную учебу. Самоуправление может принять такое решение, если заболеваемость достигнет 25 случаев на 100 000 человек. Раудиене говорит, что литовские учителя не привыкли так работать. Особых инструментов для удаленной учебы Литва не разрабатывает, им достаточно существующих ресурсов.

Школы должны разделить потоки учеников в коридорах, придумать, как организовать питание. Например, Вильнюсский Северный лицей решил разделить классы по зонам - у каждой параллели своя зона. Если кто-то из детей заболел ковидом, то вся параллель уйдет на удаленное обучение. Родители надеться, что этого не произойдет, так как если весной государство позволяло в таком случае уйти в отпуск по уходу за ребёнком, то осенью такого механизма не будет.

Эстония - как можно ближе к норме

Эстонцы тоже начнут обучение в школах очно, “как можно ближе к норме”, говорит генсекретарь эстонского Министерства образования и исследований Мартс Лайдметс. Исключение составляет восток Эстонии, где в одном из городов учителя заболели ковидом, поэтому там очное обучение начнется на неделю позже.

Эстонским школам, как и латвийским и литовским, предстоит позаботиться о сокращении контактов между учениками. Школы сами могут решать, как действовать. Некоторые планируют частично удаленную учебу - две недели в школе, одну неделю дома. Эстонское правительство разработало рекомендации, которые не сильно отличаются от латвийских - если кто-то из учеников в классе заразился, то весь класс переходит на удаленную учебу. Лайдметс отметил, что важнее всего сохранить очное обучение до шестого класса.

В обучении эстонские школы будут использовать существующую бесплатную платформу для удаленной учебы. “Мы уже заранее были готовы к удаленной учебе. Может, это решение было не самым подходящим для всех групп учеников, но для большинства подходило. Сейчас нам надо найти способ, как обеспечить качественное удаленное образование всего группам школьников”, - сказал Лайдметс.

Эстонский профсоюз работников образования поддерживает решение позволить школам самим решать, как организовать учебу. “Мы знаем, что многие школы создали “домашние классы”, чтобы ученикам не надо было передвигаться по школе. Вместо этого, учителя ходят из класса в класс. Это поможет снизить контакты между классами, что снижает риск распространения вируса”, - рассказала представитель профсоюза Элиса Калена.

Она отметила, что если в классе заболеет школьник, то это увеличит нагрузку на учителя, а на удаленке качество образования падает из-за необходимости работать на разных платформах.