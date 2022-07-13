10 аэропортов Европы, где сейчас больше всего задержанных и отмененных рейсов

В аэропортах Европы продолжается хаос — длинные очереди на регистрацию, задержка и отмена рейсов и нехватка персонала. Портал Hopper составил список десяти аэропортов, где сейчас чаще всего отменяют и задерживают рейсы. Данные взяты из Official Aviation Guide (доступны с трехдневной задержкой).

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1. Аэропорт Брюсселя 72% рейсов задержаны, 2,5% — отменены;

2. Аэропорт Франкфурта: 68% рейсов задержаны, 7,8% — отменены;

3. Аэропорт Эйндховен в Нидерландах: 67% рейсов задержаны, 1,8% — отменены;

4. Аэропорт Лондон Лутон: 66% рейсов задержаны, 2,7% — отменены;

5. Будапештский аэропорт Ференца Листа: 65% рейсов задержаны, 2,1% — отменены;

6. Лиссабонский аэропорт: 65% рейсов задержаны, 4,8% — отменены;

7. Парижский аэропорт Шарля де Голля: 62% рейсов задержаны, 3,1% — отменены;

8. Амстердамский аэропорт Схипхол: 61% рейсов задержаны, 5,2% — отменены;

9. Аэропорт Ниццы: 60% рейсов задержаны; 3,4% — отменены;

10. Аэропорт Лондон Гатвик: 59% рейсов задержаны; 1,4% — отменены.