10 лет ядерной катастрофе на "Фукусиме-1". Что происходит сейчас и каковы последствия?

Ровно десять лет назад восточное побережье Японии постигло самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой в 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами, а еще через некоторое время на атомной электростанции "Фукусима-1" произошла ядерная катастрофа, признанная одной из самых страшных в мире.

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Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, автоматически отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Но гигантская, почти 15-метровая волна пробила заградительный барьер, затопила станцию и повредила системы охлаждения, что привело к выбросу радиоактивных материалов.

Власти незамедлительно очертили границы зараженной зоны, но они стремительно раздвигались по мере того, как усиливалась утечка радиации. В результате в течение 2-3 суток свои дома экстренно покинули более 150 тысяч человек.

Прошло десятилетие, а зона катастрофы по-прежнему в запустении, люди боятся возвращаться обратно, и ликвидация последствий, на которую потрачены уже триллионы йен, далека от завершения.

Авария на "Фукусиме" стала одной из самых серьезных в истории атомной энергетики.

Хронология беды



Атомная электростанция "Фукусима-1" расположена в городе Окума, в префектуре Фукусима на восточном побережье Японии. Расстояние до Токио составляет примерно 220 километров.

11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени мощное землетрясение ударило по городу Сендай в 95 километрах от АЭС. У жителей прибрежных районов было всего 10 минут после экстренного предупреждения о приближающемся цунами, чтобы попытаться спастись.

Затопление подвальных помещений "Фукусимы", где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, произошло стремительно. Станция оказалась обесточенной, в результате чего отказала система аварийного охлаждения.

Вплоть до 15 марта команды ликвидаторов посменно пытались предотвратить взрывы в реакторах. В три часа ночи 15 марта руководству АЭС сообщили, что ситуация стала критической, и с территории станции необходимо эвакуировать всех спасателей, а в 6:10 утра раздался мощный взрыв в третьем блоке.

Первый приказ об экстренной эвакуации населения из трехкилометровой зоны был выпущен 11 марта, а к 15 марта зона эвакуации составляла уже 20 километров.

Сколько людей пострадало?

Человеческих жертв непосредственно из-за аварии на "Фукусиме" не было. 16 рабочих получили травмы в результате взрывов и десятки подверглись облучению. В день аварии были госпитализированы три сотрудника АЭС.

Однако в результате эвакуации населения, в том числе больниц, скончалось около 50 тяжелобольных пациентов. Также, по оценке медиков, в течение последующих нескольких лет из-за физического и психологического стресса наступило более 2300 преждевременных смертей, в основном среди пожилых людей. Но официально связи между этими смертями и аварией на "Фукусиме" не установлено.

В 2018 году Япония впервые признала смерть человека вследствие облучения из-за аварии после того, как умер один из ликвидаторов последствий. Он был старше 50 лет, за два года до смерти у него был диагностирован рак легких. Имя умершего до сих пор не называется. Его семье выплачена компенсация.

Также пострадавшими в результате аварии признаны еще четыре человека, у которых выявлены различные проблемы со здоровьем. Все они живы.

В докладе Всемирной организации здравоохранения, выпущенном в 2013 году, говорится, что авария на АЭС вряд ли приведет к резкому скачку онкологических заболеваний в регионе.

Японские и иностранные ученые убеждены, что за исключением области непосредственно вокруг станции риски радиации были и остаются низкими.

Аварии на "Фукусиме" присвоен максимальный рейтинг по международной шкале ядерных катастроф. Такой же рейтинг и у Чернобыльской аварии. Обе трагедии признаны самыми серьезными ядерными инцидентами гражданского характера в истории.

В результате землетрясения и цунами, приведших к катастрофе в Японии, погибли и пропали без вести порядка 18,5 тыс. человек. Почти полмиллиона японцев лишились своих домов.

Чья вина?



По мнению многих специалистов, разбиравшихся в ситуации, система защиты на АЭС оказалась не готовой к катастрофе такого масштаба. Кроме того, считают критики, реакция руководства станции и правительства была недостаточно быстрой и решительной.

Независимое расследование, инициированное японским парламентом, пришло к выводу, что причиной катастрофы стал человеческий фактор. Компанию-оператора АЭС — Tokyo Electric Power Company (TEPCO) — обвинили в нарушениях техники безопасности и отсутствии плана действий на случай экстренной ситуации.

Однако единственное уголовное дело, заведенное после аварии, в рамках которого трое высокопоставленных менеджеров TEPCO обвинялись в халатности, закончилось их оправданием в суде в 2019 году.

В 2012 году Ёсихико Нода, бывший в то время премьер-министром Японии, заявил, что государство признает свою вину в произошедшем. В 2019 году суд официально признал за властями частичную ответственность и присудил правительству выплату компенсаций пострадавшим.

Как продвигается ликвидация последствий?

Десять лет спустя несколько городов на северо-востоке Японии все еще закрыты. Возвращение туда жителей пока невозможно, но власти обещают ликвидировать последствия.

Правда, по самым средним подсчетам, на это уйдет 30-40 лет и понадобятся сотни тысяч рабочих рук, чтобы убрать ядерные отходы и более миллиона тонн радиоактивной воды, все еще находящихся на месте катастрофы.

В 2020 году японская пресса сообщала, что очищенную от радиации воду можно будет начать спускать в Тихий океан в начале 2022-го.

Некоторые ученые утверждают, что никакой опасности для человека и животного мира это не представляет.

Однако экологи "Гринпис" настаивают, что даже после очистки в воде сохраняются частицы, потенциально губительные для ДНК человека.

Власти Японии пока не приняли окончательного решения, что делать с отходами. Ясно одно: возродить нормальную жизнь в радиусе катастрофы будет почти невозможно.

Большинство бывших жителей региона уже обустроились в других городах страны и не собираются возвращаться, даже когда это станет возможно, опасаясь радиации.