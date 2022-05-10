10 мая: военные сводки Генштаба Украины и Минобороны России

Сводки сторон на 10 мая – семьдесят шестой день войны.
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Сводка Генштаба Украины на 10 мая:
- Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.
- Россия дополнительно переместила на территорию Украины до 500 мобилизованных лиц из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
- На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили.
- На Изюмском направлении противник продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.
- На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.
- На Донецком направлении российские власти осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области, но безуспешно.
Сводка минобороны России на 10 мая:
- В районе острова Змеиный средствами ПВО сегодня днем сбит еще один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2".
- Киевский режим за трое суток потерял у острова Змеиный 30 военных беспилотников, из них девять — ударных "Байрактар-ТБ2".
- На острове Змеиный остаются тела 27 боевиков украинских спецподразделений.
- В районе острова Змеиный были уничтожены три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.
- Авиация России за день поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и еще более 70 объектов.
- Средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский штурмовик Су-25, в Херсонской области — вертолет Ми-8.
- Ракетные войска и артиллерия поразили 223 района сосредоточения живой силы и техники, уничтожены более 100 украинских боевиков.
В условиях военного времени невозможно оперативно подтвердить или опровергнуть сведения, предоставляемые воюющими сторонами.
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